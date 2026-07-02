Mastella: “Pregate per me, anche io sono malato”

Il sindaco rivela la sua malattia durante la festa della Madonna delle Grazie: silenzio tra i fedeli, poi un lungo applauso

AgenPress. Clemente Mastella ha scelto uno dei momenti più solenni e partecipati dell’anno per fare una confessione personale che ha profondamente colpito la comunità sannita. Durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie , il sindaco di Benevento ha preso la parola davanti alla basilica gremita e, con la voce rotta dall’emozione, ha detto: «A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela» .

Un annuncio improvviso che ha gelato i fedeli presenti, lasciando per alcuni istanti la chiesa in un silenzio carico di commozione. Poi, quasi spontaneamente, è partito un lungo applauso di incoraggiamento rivolto al primo cittadino. Mastella non ha specificato la natura della malattia, ma le sue parole hanno immediatamente suscitato vicinanza e solidarietà.

La dichiarazione è arrivata nel corso della festa dedicata alla patrona del Sannio, una delle ricorrenze religiose più sentite a Benevento, celebrata quest’anno anche alla presenza del neo arcivescovo Michele Autuoro . Secondo le ricostruzioni dei media presenti, l’ex ministro si è rivolto all’assemblea dopo un riferimento ai malati fatto durante la funzione religiosa, trasformando il suo intervento istituzionale in un appello intimo e inatteso. «Pregate anche per me» è stata la frase che ha cambiato il clima della celebrazione.