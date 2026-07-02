Mastella: “Pregate per me, anche io sono malato”

Il sindaco rivela la sua malattia durante la festa della Madonna delle Grazie: silenzio tra i fedeli, poi un lungo applauso
AgenPress. Clemente Mastella ha scelto uno dei momenti più solenni e partecipati dell’anno per fare una confessione personale che ha profondamente colpito la comunità sannita. Durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie, il sindaco di Benevento ha preso la parola davanti alla basilica gremita e, con la voce rotta dall’emozione, ha detto: «A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela».
Un annuncio improvviso che ha gelato i fedeli presenti, lasciando per alcuni istanti la chiesa in un silenzio carico di commozione. Poi, quasi spontaneamente, è partito un lungo applauso di incoraggiamento rivolto al primo cittadino. Mastella non ha specificato la natura della malattia, ma le sue parole hanno immediatamente suscitato vicinanza e solidarietà.
La dichiarazione è arrivata nel corso della festa dedicata alla patrona del Sannio, una delle ricorrenze religiose più sentite a Benevento, celebrata quest’anno anche alla presenza del neo arcivescovo Michele Autuoro. Secondo le ricostruzioni dei media presenti, l’ex ministro si è rivolto all’assemblea dopo un riferimento ai malati fatto durante la funzione religiosa, trasformando il suo intervento istituzionale in un appello intimo e inatteso. «Pregate anche per me» è stata la frase che ha cambiato il clima della celebrazione.
L’annuncio ha avuto un’immediata eco in città e sui social, dove in molti hanno espresso sostegno e affetto nei confronti del sindaco. Mastella, figura centrale della politica italiana dagli anni Settanta e alla guida di Benevento dal 2016, non aveva finora reso pubbliche particolari condizioni di salute.
Le sue parole, pronunciate in lacrime davanti alla Basilica della Madonna delle Grazie, hanno trasformato una festa religiosa in un momento di partecipazione collettiva e di vicinanza umana.