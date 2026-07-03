Trump: “È ridicolo che gli Stati Uniti continuino a sostenere la NATO”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che è “ridicolo” che gli Stati Uniti continuino ad avere un rapporto di sostegno “unilaterale” alla NATO. Non c’è “reciprocità” nel rapporto tra il suo Paese e gli altri Stati membri dell’alleanza militare occidentale.

Nel suo messaggio, ha fornito un grafico che mostrava l’ammontare delle spese della NATO, evidenziando come Washington spenda molto di più rispetto agli altri Stati.

Il presidente degli Stati Uniti, che dovrebbe partecipare al vertice dell’alleanza nella capitale turca il 7 e l’8 luglio, ha ripetutamente attaccato gli alleati europei del suo Paese, in particolare per il loro rifiuto di unirsi agli Stati Uniti nella guerra in Iran, scoppiata con l’attacco israelo-americano alla Repubblica islamica il 28 febbraio.

Sotto la pressione di Donald Trump, i 32 paesi membri dell’alleanza si sono impegnati lo scorso anno, al vertice dell’Aia, a destinare almeno il 5% del loro PIL alla spesa per la sicurezza entro il 2035.

Trum ha inoltre insistito sul fatto che desidera che l’Europa assuma un ruolo guida nella sua sicurezza, e Washington ha già adottato una serie di misure per ridurre la propria presenza e il proprio impegno in questo ambito.