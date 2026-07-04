Trevisi e Nissoli Fitzgerald: “Le eccellenze italiane sono il motore della crescita e i migliori ambasciatori del Made in Italy nel mondo”

AgenPress. «Il convegno tenutosi al Senato ha rappresentato un momento di straordinaria importanza per valorizzare il nostro tessuto produttivo e celebrare le eccellenze italiane che rendono grande il Paese nel mondo».

Lo dichiara il Senatore Antonio Trevisi (Forza Italia), promotore dell’iniziativa “Il Valore delle Eccellenze Italiane nel Mondo”, ospitata presso il Senato della Repubblica.

“Premiare le nostre migliori realtà – prosegue Trevisi – non è solo un atto di riconoscimento, ma un passo concreto per rafforzare il valore del Made in Italy. Questo incontro ha posto le basi per creare sinergie strategiche tra imprese che condividono la stessa ambizione: crescere, innovare e consolidare la propria presenza sia sul mercato nazionale sia negli scenari internazionali. Sono da sempre al fianco di chi fa impresa e continuerò a sostenere queste realtà, facilitando il dialogo e offrendo strumenti concreti per rafforzare la competitività del nostro sistema economico».

Alla conferenza era presente l’On. Fucsia Nissoli Fitzgerald, che ha sottolineato il valore ed il ruolo delle eccellenze italiane nella promozione del Paese all’estero.

«È stata una bellissima occasione – ha dichiarato Nissoli Fitzgerald – per rendere omaggio alle tante eccellenze che, con competenza, passione e spirito di innovazione, contribuiscono ogni giorno a dare prestigio all’Italia nel mondo. Iniziative come questa valorizzano il talento, rafforzano il Made in Italy e creano nuove opportunità per le nostre imprese. Rivolgo le mie congratulazioni a tutti i premiati, autentici ambasciatori del nostro Paese» ha concluso l’ On. Fucsia Nissoli Fitzgerald.