Droga dai Balcani: Rojc (Pd), ottimo lavoro GdF ma preoccupa radicamento

“Sospensione Schengen è specchietto per le allodole”

AgenPress. “E’ stato ottimo il lavoro della Guardia di Finanza contro le organizzazioni di trafficanti di droga che agiscono in particolare nelle nostre località turistiche, ed è da apprezzare il coordinamento di un capillare ed efficace lavoro di investigazione e contrasto. Emerge un preoccupante fenomeno di criminalità internazionale radicata che ha fatto del nostro territorio un hub di arrivo, gestione e smistamento di sostanze stupefacenti.

La complessità dell’insediamento e delle relazioni criminali conferma che queste attività hanno un carattere strutturale e richiedono interventi sempre più radicali e costanti di repressione in tutti gli ambiti che circuitano ingenti flussi di denaro e il loro riciclaggio. Di fronte ai traffici di queste organizzazioni, di stampo o direttamente mafiose, la sospensione di Schengen è uno specchietto per le allodole”.

Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), congratulandosi con la Guardia di Finanza per il successo conseguito nell’operazione antidroga ‘King George’ che ha portato al sequestro di 100 chilogrammi di stupefacenti e di beni per un milione di euro circa.