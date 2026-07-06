Cinecittà World apre le porte ai figli dei detenuti della Casa Circondariale di Velletri: una giornata di sorrisi, inclusione e speranza

AgenPress. Una giornata all’insegna della leggerezza, fatta di sorrisi, gioco e spensieratezza: mercoledì 8 luglio, Cinecittà World apre le porte a 40 bambini, figli dei detenuti della Casa Circondariale di Velletri che, accompagnati dalle loro mamme, trascorreranno una giornata speciale nel Parco divertimenti di Roma tra attrazioni, spettacoli dal vivo e le aree tematiche del Parco.

Il Parco del cinema e delle serie TV di Roma ha accolto con entusiasmo l’iniziativa sociale patrocinata dalla Regione Lazio e organizzata da Un Giorno Nuovo APS, associazione di volontariato che da oltre trent’anni opera negli istituti penitenziari del Lazio a sostegno delle persone detenute e delle loro famiglie, con particolare attenzione ai bambini coinvolti nella realtà carceraria durante i colloqui con i genitori, promuovendo attività educative, ricreative e di supporto. Per molti di loro una giornata al parco rappresenta molto più di un momento di svago: è un’occasione per sentirsi semplicemente bambini, lontani dal peso delle difficoltà familiari e vivere un’esperienza spensierata di divertimento e condivisione.

Cinecittà World permette ai piccoli ospiti e alle loro mamme di trascorrere una giornata immersi nella magia del cinema, in un ambiente accogliente e sicuro, dove le parole d’ordine sono solo: sorridere, divertirsi e sognare.

“Cinecittà World è da sempre attenta e vicina alle famiglie, con uno sguardo speciale verso i più piccoli, che hanno ancora più diritto a un’infanzia felice – spiega David Tommaso, direttore generale del Parco – Con questo gesto vogliamo offrire un contributo verso il recupero della normalità e aiutarli a credere in un mondo migliore”.

“Questa iniziativa dimostra che quando istituzioni e volontariato lavorano insieme è possibile costruire occasioni concrete di inclusione e speranza – dichiara Emanuela Droghei, consigliera regionale del Lazio, aggiungendo che – Ogni bambino ha diritto a vivere un giorno di felicità. E, soprattutto, ha diritto a non sentirsi mai definito dalla condizione del proprio genitore”.

La magia di un parco divertimenti rappresenta uno strumento di inclusione sociale e Cinecittà World, in collaborazione con la Regione Lazio e Un giorno Nuovo APS, conferma così il proprio impegno concreto a favore delle fasce più vulnerabili, trasformando il divertimento in uno strumento di solidarietà e umanità per i bambini che meritano di vivere pienamente la propria infanzia.