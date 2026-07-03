Previsioni Meteo del 4 Luglio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 4 Luglio 2026.
AL NORD – Tempo stabile al mattino con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; maggiori addensamenti lungo la val Padana. Al pomeriggio locale instabilità sulle Alpi occidentali; in serata e in nottata tempo in deciso miglioramento.
AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cielo sereno prevalente. Al pomeriggio sviluppo di nuvolosità sulla Toscana con possibilità di locali piovaschi; tempo in deciso miglioramento nel corso delle ore notturne su tutta l’area con ampie schiarite.
AL SUD E SULLE ISOLE – Condizioni di tempo stabile su tutte le regioni meridionali con cielo sereno dal mattino alla sera; isolati fenomeni non esclusi nel pomeriggio sulla Sicilia. Poche variazioni tra serata e nottata, salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sulla Sardegna.
Temperature minime e massime stabili o in rialzo da nord a sud.