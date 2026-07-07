Vertice NATO Ankara. Trump incontra il presidente turco Erdoğan

AgenPress. Il presidente Donald Trump si trova oggi ad Ankara, in Turchia, per un vertice di due giorni con i leader della NATO, i quali temono che il suo risentimento nei confronti della loro lealtà e delle spese militari possa incrinare l’alleanza. Il viaggio inizia con un incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

Tra le questioni che dovrebbero emergere al vertice ci sono le richieste di Trump affinché i membri della NATO aumentino le spese per la difesa, il sostegno dell’organizzazione all’Ucraina contro la Russia e la guerra degli Stati Uniti con l’Iran, che confina con la Turchia.

Il vertice rappresenta anche il primo incontro previsto tra Trump e la premier italiana Giorgia Meloni, dopo che il mese scorso aveva affermato che lei lo aveva “implorato” di farsi fotografare con lui durante un vertice del G7 in Italia, un’affermazione che la Meloni ha categoricamente smentito.