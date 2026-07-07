Vertice NATO Ankara. Trump: “Credo che Ucraina e Russia vogliano raggiungere un accordo”

AgenPress. Trump ha ribadito di ritenere che Ucraina e Russia vogliano raggiungere un accordo che ponga fine al loro conflitto. “Credo che entrambi vogliano raggiungere un accordo”, ha detto ai giornalisti.

Il presidente ha ribadito di aver avuto, nei giorni scorsi, colloqui positivi con il presidente russo Vladimir Putin e con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

“Entrambi vogliono risolvere la questione ora più di ogni altra cosa e penso che ci riusciranno, penso che riusciremo a risolverla, si spera presto”, ha detto Trump.