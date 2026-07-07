Vertice NATO Ankara. Trump ribadisce che gli Stati Uniti dovrebbero controllare la Groenlandia

AgenPress. Nelle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti, Trump ha ribadito la sua posizione secondo cui gli Stati Uniti dovrebbero assumere il controllo della Groenlandia.

“Dovrebbe essere controllato dagli Stati Uniti, non dalla Danimarca”, ha detto Trump, aggiungendo di lamentarsi dell’opposizione europea alla mossa. “E visto che non sono d’accordo, e con tutti i soldi che spendiamo per aiutarli con la Russia, e non abbiamo bisogno di spenderne, potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall’Europa, perché, come avrete probabilmente notato, l’Europa è un posto molto diverso da com’era 20 anni fa”.

Il presidente ha ripetutamente ventilato l’idea di annettere la Groenlandia, territorio autonomo di proprietà della Danimarca, che ha sempre respinto le affermazioni di Trump.

Gli Stati Uniti hanno preso in considerazione l’acquisto della Groenlandia almeno due volte, nel 1867 e poi nel 1946, quando il presidente Harry S. Truman propose di acquistarla per 100 milioni di dollari. La Danimarca respinse l’offerta.