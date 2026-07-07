Vertice NATO Ankara. Trump: “Se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, possibile che non avrei partecipato”

AgenPress. Durante una conferenza stampa con Erdoğan, Trump ha affermato di essere rimasto “molto deluso” dalla NATO in occasione del vertice dell’alleanza ad Ankara.

“Se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, una persona molto forte, è possibile che non avrei partecipato”, ha detto Trump quando gli è stato chiesto se stesse prendendo in considerazione un ritiro delle truppe statunitensi dall’Europa, domanda a cui il presidente non ha risposto. “Ho pensato di dover partecipare perché, sapete, so che si è impegnato al massimo”, ha aggiunto.

Trump si è poi lamentato del fatto che la NATO non stesse aiutando gli Stati Uniti nelle operazioni contro l’Iran.

“Non siamo stati trattati bene perché abbiamo fatto qualcosa in Iran”, ha detto Trump. “Non abbiamo bisogno dell’aiuto di nessuno. Non lo volevo nemmeno. … Hanno detto che non ci sarebbero stati, e noi abbiamo investito trilioni di dollari nella NATO. Perché? Per proteggere i paesi europei e altri, il Canada, ecc., ma soprattutto per proteggere persone e paesi, in generale, da quello che prima era l’Unione Sovietica, ora è la Russia, e dico che va bene, ma ci si aspetterebbe che fossero ben disposti a fare qualcosa per aiutarci, e invece non lo erano affatto.”