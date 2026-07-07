Vertice NATO Ankara. Trump: “Meloni si è rifiutata di aiutarci”

AgenPress. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump ha affermato di considerare Meloni una “brava persona”, aggiungendo però che i loro rapporti si sono “un po’ deteriorati perché si è rifiutata di aiutarci”, riferendosi al mancato ulteriore coinvolgimento dell’Italia negli sforzi per riaprire lo Stretto di Hormuz.

“Lei non era presente per noi, e questo non mi rendeva felice”, ha detto. “Potete immaginare, non ne ero affatto contento.”

Qualche giorno fa, Trump ha pubblicato una foto che lo ritraeva insieme a Meloni con la didascalia “necessario un ordine restrittivo”, un riferimento ai suoi precedenti commenti secondo cui Meloni lo avrebbe “implorato” di farsi fotografare con lui durante il vertice del G7, il gruppo delle principali nazioni industrializzate, il mese scorso.

Giorgia Meloni rispose all’epoca dicendo: “Io e l’Italia non mendichiamo mai”.