Giustizia, incontro Nordio-Brunetta. Avanti con l’attuazione del Programma “Recidiva Zero”

AgenPress. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Presidente del CNEL Renato Brunetta si sono incontrati oggi in via Arenula per fare il punto sullo stato di attuazione dell’Accordo interistituzionale sottoscritto nel giugno 2023 tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, da cui è nato il programma “Recidiva Zero” per l’inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale. A tre anni dalla firma, il confronto ha consentito di verificare l’avanzamento delle principali azioni di sistema e di attuare un cronoprogramma del percorso comune.

Tra i temi trattati, la sperimentazione della piattaforma SIISL, il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già avviata in cinque Regioni. Si tratta di Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio e Sicilia, dove la piattaforma rende possibile l’incontro tra domanda e offerta di lavoro anche per le persone in esecuzione penale, in raccordo con gli sportelli di lavoro attivati negli istituti penitenziari. Sull’argomento, Nordio e Brunetta hanno convenuto sull’opportunità di proseguire e implementare la sperimentazione anche in vista dell’attivazione della piattaforma “Second Horizon”, prevista per il primo trimestre 2027 e alla quale sta lavorando il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con il sostegno dei fondi di coesione nell’ambito del Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.

Ampio spazio è stato dedicato allo schema di regolamento, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 giugno su proposta del Ministro Nordio, recante modifiche al d.P.R. n. 230 del 2000 in materia di organizzazione del lavoro dei detenuti. Il Ministro della Giustizia ha inoltre espresso pieno apprezzamento per l’iniziativa legislativa del CNEL, esercitata ai sensi dell’articolo 99 della Costituzione, che nel corso dell’attuale Consiliatura ha già prodotto cinque disegni di legge sul tema.

Nordio e Brunetta hanno trattato anche la definizione della Terza edizione della Giornata Nazionale “Recidiva Zero”, che si svolgerà il prossimo 18 novembre a Villa Lubin.