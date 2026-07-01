Mafia, Ostellari (Lega): “Con Liberi di scegliere lo Stato arriva prima dei clan”

AgenPress. “Con il via libera della Camera a ‘Liberi di scegliere’ compiamo un passo di grande valore nella tutela dei minori e nella lotta alle mafie. La criminalità organizzata prova a trasformare persino la famiglia in una gabbia e a consegnare ai ragazzi un destino già scritto. Lo Stato ha il dovere di spezzare questa catena, offrendo protezione, sicurezza, scuola, accompagnamento e una possibilità vera di futuro.

Il modello, nato dal protocollo esteso nel 2024 da questo Governo, ha dimostrato che si può intervenire prima che i clan reclutino, condizionino e trasmettano ai più giovani la cultura dell’illegalità e della violenza.

Grazie alla Lega e all’emendamento Matone, il provvedimento viene esteso anche ai casi in cui il contesto familiare o sociale mette gravemente a rischio i minori, spingendoli verso il crimine o sfruttando i proventi dei reati.

Questo provvedimento porta su scala nazionale un modello che ha già dimostrato la sua utilità: spezzare la trasmissione della cultura mafiosa e aiutare i più giovani a scegliere una strada di libertà”.

Così Andrea Ostellari (Lega), sottosegretario alla Giustizia.