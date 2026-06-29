Michel Maritato nuovo Vice Segretario Generale Confederazione Giudici di Pace

AgenPress. Un nuovo e prestigioso riconoscimento per il Prof. Michel Emi Maritato, al quale la Confederazione Giudici di Pace (CGP) ha conferito l’incarico di Vice Segretario Generale della Confederazione.

La nomina è stata deliberata all’unanimità dall’Assemblea della Confederazione nella seduta del 26 giugno 2026, su proposta del Presidente Cav. Dott. Luigi Vingiani, come comunicato ufficialmente con nota del 27 giugno.Nel nuovo ruolo, Maritato collaborerà direttamente con la Presidenza e con il Segretario Generale, Dott. Franco Antonio Pinardi, curando in particolare i rapporti con le istituzioni e con gli organi di informazione, contribuendo al rafforzamento dell’azione della Confederazione e alla valorizzazione del ruolo della magistratura di pace nel sistema giudiziario italiano.

L’incarico avrà durata fino al 31 dicembre 2030, in linea con la scadenza dell’attuale organo di vertice della Confederazione. «Accolgo questo incarico con profondo senso di responsabilità e gratitudine – dichiara Michel Emi Maritato –. Ringrazio il Presidente Luigi Vingiani e tutta l’Assemblea della Confederazione per la fiducia accordatami. Metterò la mia esperienza istituzionale, accademica e nel campo della comunicazione al servizio della Confederazione, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra magistratura, istituzioni e cittadini, contribuendo alla valorizzazione del fondamentale ruolo svolto dai Giudici di Pace nel nostro ordinamento.»

La nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento del percorso professionale e istituzionale di Maritato, da anni impegnato nei settori della giustizia, dell’università, della comunicazione e della tutela dei diritti, consolidando il suo ruolo all’interno del panorama nazionale delle istituzioni e delle professioni giuridiche.