Unione Naz. Consumatori su carburanti: la classifica delle regioni peggiori

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redazione
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AgenPress. “Mentre il gasolio supera oggi in autostrada i 2,2 euro, 2,213, registrando il record dall’inizio delle serie storiche dei prezzi medi giornalieri del Mimit, iniziate il 1° agosto 2023, in tutte le regioni si è varcata ormai la soglia di 2,1 euro. Le ultime a resistere erano Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Ma ieri hanno definitivamente capitolato. Il record, rispetto ai prezzi di oggi, si raggiunge a Bolzano, 2,183 euro, a un passo da 2,2 euro, medaglia d’argento per la Sicilia (2,173 euro), sul gradino più basso del podio il Friuli Venezia Giulia (2,172 euro)” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ancor più preoccupante è l’escalation dei prezzi. Dal 3 luglio, ultimo giorno di sconto sulle accise, in Friuli Venezia Giulia il gasolio si paga 27,9 cent in più al litro, pari a 13 euro e 95 cent per un pieno di 50 litri (tabella n. 3), un primato che supera abbondantemente il rialzo in autostrada, fermo a 12,25 euro a rifornimento. Medaglia d’argento per la Sicilia, dove in appena 20 giorni un pieno si paga 13,75 euro in più. Medaglia di bronzo per il Veneto: +13,70 euro. A questo punto chiediamo al Governo che, come Ponzio Pilato, se ne sta lavando le mani, non ripristinando lo sconto sulle accise: se non ora quando?” si domanda Dona.

Secondo lo studio dell’associazione, per la benzina (tabella n. 2), dopo le autostrade, i prezzi più alti sono sempre a Bolzano, Friuli e Sicilia. Quanto agli aumenti dal 3 luglio a oggi (tabella n. 4), vincono il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, dove per un pieno si sborsano 8,20 euro in più. Segue la Sicilia (7,95).

Dall’altra parte della classifica, le regioni più virtuose rispetto alla variazione del prezzo sono il Molise per il gasolio è la Campania per la benzina.

 

Tabella n. 1: Prezzi medi del 23 luglio 2026  del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEPrezzo 23/07/26

(in euro/litro)

 AUTOSTRADE2.213
1Bolzano2.183
2Sicilia2.173
3Friuli Venezia Giulia2.172
4Calabria2.157
5Basilicata2.151
6Campania2.149
7Sardegna2.148
8Trento2.146
9Molise2.144
9Valle d’Aosta2.144
 MEDIA STRADALE2,141
11Emilia Romagna2.139
12Liguria2.138
12Puglia2.138
14Lombardia2.137
14Toscana2.137
16Piemonte2.136
17Abruzzo2.135
18Veneto2.134
19Lazio2.128
20Umbria2.127
21Marche2.119

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

 

Tabella n. 2: Prezzi medi del 23 luglio 2026  della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEPrezzo 23/07/26

(in euro/litro)

 AUTOSTRADE2.048
1Bolzano1.993
2Friuli Venezia Giulia1.977
2Sicilia1.977
4Calabria1.974
4Molise1.974
6Basilicata1.973
7Valle d’Aosta1.972
8Puglia1.970
8Trento1.970
10Sardegna1.966
11Liguria1.960
12Abruzzo1.959
13Campania1.958
 MEDIA STRADALE1,957
14Toscana1.955
15Umbria1.952
16Piemonte1.950
17Emilia Romagna1.949
17Lombardia1.949
19Veneto1.947
20Lazio1.946
21Marche1.939

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

 

Tabella n. 3: variazione prezzi medi del GASOLIO dal 3 al 23 luglio in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEVariazione del prezzo dal 3 al 23 luglio

(in cent/litro)

Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 3 al 23 luglio

(in euro)

1Friuli Venezia Giulia27,913,95
2Sicilia27,513,75
3Veneto27,413,70
4Emilia Romagna26,413,20
5Bolzano26,313,15
5Lombardia26,313,15
7Piemonte26,213,10
8Calabria26,113,05
 MEDIA STRADALE25,912,95
9Marche25,912,95
10Campania25,612,80
10Sardegna25,612,80
10Trento25,612,80
13Liguria25,412,70
14Toscana25,312,65
15Puglia25,212,60
16Umbria25,112,55
17Abruzzo24,912,45
18Lazio24,612,30
 AUTOSTRADE24,512,25
19Valle d’Aosta24,412,20
20Basilicata24,212,10
21Molise23,011,50

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

 

Tabella n. 4: variazione prezzi medi della BENZINA dal 3 al 23 luglio in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEVariazione del prezzo dal 3 al 23 luglio

(in cent/litro)

Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 3 al 23 luglio

(in euro)

1Friuli Venezia Giulia16,48,20
1Veneto16,48,20
3Sicilia15,97,95
4Liguria15,87,90
4Piemonte15,87,90
6Marche15,77,85
7Puglia15,57,75
7Sardegna15,57,75
7Lombardia15,57,75
 AUTOSTRADE15,47,70
 MEDIA STRADALE15,47,70
10Toscana15,47,70
10Emilia Romagna15,47,70
12Calabria15,37,65
12Trento15,37,65
12Umbria15,37,65
15Valle d’Aosta15,27,60
16Abruzzo15,17,55
17Bolzano15,07,50
18Lazio14,77,35
19Molise13,96,95
20Basilicata13,66,80
21Campania13,26,60

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

 

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