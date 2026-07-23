Unione Naz. Consumatori su carburanti: la classifica delle regioni peggiori

AgenPress. “Mentre il gasolio supera oggi in autostrada i 2,2 euro, 2,213, registrando il record dall’inizio delle serie storiche dei prezzi medi giornalieri del Mimit, iniziate il 1° agosto 2023, in tutte le regioni si è varcata ormai la soglia di 2,1 euro. Le ultime a resistere erano Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Ma ieri hanno definitivamente capitolato. Il record, rispetto ai prezzi di oggi, si raggiunge a Bolzano, 2,183 euro, a un passo da 2,2 euro, medaglia d’argento per la Sicilia (2,173 euro), sul gradino più basso del podio il Friuli Venezia Giulia (2,172 euro)” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ancor più preoccupante è l’escalation dei prezzi. Dal 3 luglio, ultimo giorno di sconto sulle accise, in Friuli Venezia Giulia il gasolio si paga 27,9 cent in più al litro, pari a 13 euro e 95 cent per un pieno di 50 litri (tabella n. 3), un primato che supera abbondantemente il rialzo in autostrada, fermo a 12,25 euro a rifornimento. Medaglia d’argento per la Sicilia, dove in appena 20 giorni un pieno si paga 13,75 euro in più. Medaglia di bronzo per il Veneto: +13,70 euro. A questo punto chiediamo al Governo che, come Ponzio Pilato, se ne sta lavando le mani, non ripristinando lo sconto sulle accise: se non ora quando?” si domanda Dona.

Secondo lo studio dell’associazione, per la benzina (tabella n. 2), dopo le autostrade, i prezzi più alti sono sempre a Bolzano, Friuli e Sicilia. Quanto agli aumenti dal 3 luglio a oggi (tabella n. 4), vincono il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, dove per un pieno si sborsano 8,20 euro in più. Segue la Sicilia (7,95).

Dall’altra parte della classifica, le regioni più virtuose rispetto alla variazione del prezzo sono il Molise per il gasolio è la Campania per la benzina.

Tabella n. 1: Prezzi medi del 23 luglio 2026 del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente)

N REGIONE Prezzo 23/07/26 (in euro/litro) AUTOSTRADE 2.213 1 Bolzano 2.183 2 Sicilia 2.173 3 Friuli Venezia Giulia 2.172 4 Calabria 2.157 5 Basilicata 2.151 6 Campania 2.149 7 Sardegna 2.148 8 Trento 2.146 9 Molise 2.144 9 Valle d’Aosta 2.144 MEDIA STRADALE 2,141 11 Emilia Romagna 2.139 12 Liguria 2.138 12 Puglia 2.138 14 Lombardia 2.137 14 Toscana 2.137 16 Piemonte 2.136 17 Abruzzo 2.135 18 Veneto 2.134 19 Lazio 2.128 20 Umbria 2.127 21 Marche 2.119

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

Tabella n. 2: Prezzi medi del 23 luglio 2026 della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente)

N REGIONE Prezzo 23/07/26 (in euro/litro) AUTOSTRADE 2.048 1 Bolzano 1.993 2 Friuli Venezia Giulia 1.977 2 Sicilia 1.977 4 Calabria 1.974 4 Molise 1.974 6 Basilicata 1.973 7 Valle d’Aosta 1.972 8 Puglia 1.970 8 Trento 1.970 10 Sardegna 1.966 11 Liguria 1.960 12 Abruzzo 1.959 13 Campania 1.958 MEDIA STRADALE 1,957 14 Toscana 1.955 15 Umbria 1.952 16 Piemonte 1.950 17 Emilia Romagna 1.949 17 Lombardia 1.949 19 Veneto 1.947 20 Lazio 1.946 21 Marche 1.939

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

Tabella n. 3: variazione prezzi medi del GASOLIO dal 3 al 23 luglio in modalità self service (in ordine decrescente)

N REGIONE Variazione del prezzo dal 3 al 23 luglio (in cent/litro) Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 3 al 23 luglio (in euro) 1 Friuli Venezia Giulia 27,9 13,95 2 Sicilia 27,5 13,75 3 Veneto 27,4 13,70 4 Emilia Romagna 26,4 13,20 5 Bolzano 26,3 13,15 5 Lombardia 26,3 13,15 7 Piemonte 26,2 13,10 8 Calabria 26,1 13,05 MEDIA STRADALE 25,9 12,95 9 Marche 25,9 12,95 10 Campania 25,6 12,80 10 Sardegna 25,6 12,80 10 Trento 25,6 12,80 13 Liguria 25,4 12,70 14 Toscana 25,3 12,65 15 Puglia 25,2 12,60 16 Umbria 25,1 12,55 17 Abruzzo 24,9 12,45 18 Lazio 24,6 12,30 AUTOSTRADE 24,5 12,25 19 Valle d’Aosta 24,4 12,20 20 Basilicata 24,2 12,10 21 Molise 23,0 11,50

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

Tabella n. 4: variazione prezzi medi della BENZINA dal 3 al 23 luglio in modalità self service (in ordine decrescente)

N REGIONE Variazione del prezzo dal 3 al 23 luglio (in cent/litro) Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 3 al 23 luglio (in euro) 1 Friuli Venezia Giulia 16,4 8,20 1 Veneto 16,4 8,20 3 Sicilia 15,9 7,95 4 Liguria 15,8 7,90 4 Piemonte 15,8 7,90 6 Marche 15,7 7,85 7 Puglia 15,5 7,75 7 Sardegna 15,5 7,75 7 Lombardia 15,5 7,75 AUTOSTRADE 15,4 7,70 MEDIA STRADALE 15,4 7,70 10 Toscana 15,4 7,70 10 Emilia Romagna 15,4 7,70 12 Calabria 15,3 7,65 12 Trento 15,3 7,65 12 Umbria 15,3 7,65 15 Valle d’Aosta 15,2 7,60 16 Abruzzo 15,1 7,55 17 Bolzano 15,0 7,50 18 Lazio 14,7 7,35 19 Molise 13,9 6,95 20 Basilicata 13,6 6,80 21 Campania 13,2 6,60

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit