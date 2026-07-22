Nuovi bombardamenti statunitensi in Iran. Esplosioni a Teheran

AgenPress. Le forze armate statunitensi hanno annunciato nelle prime ore del mattino di aver “portato a termine con successo” una nuova ondata di attacchi contro l’Iran, per “l’undicesima notte consecutiva”.

Secondo quanto annunciato, “centri operativi militari, capacità navali, hangar per aerei, depositi per droni e infrastrutture di approvvigionamento militare” sono stati presi di mira al fine di ridurre “la capacità dell’Iran di minacciare la navigazione commerciale nello Stretto di Hormuz”.

A Teheran sono in funzione i sistemi di difesa antiaerea e si sono udite esplosioni in un settore nord-orientale della città. I media statali hanno anche riferito che nella capitale, che conta circa 15 milioni di abitanti, si potevano udire colpi di contraerea.

Secondo l’agenzia di stampa DPA, è la prima volta che Teheran viene presa di mira da quando la guerra tra Stati Uniti e Iran si è riaccesa il 7 luglio.