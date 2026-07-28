Francia. Cinque neonati trovati morti all’interno dell’abitazione di una coppia, nascosti in scatole di cartone

AgenPress. Una drammatica scoperta ha sconvolto la cittadina di Orange, nel dipartimento francese del Vaucluse. Cinque corpi di neonati sono stati rinvenuti all’interno dell’abitazione di una coppia, nascosti in scatole di cartone. La vicenda è al centro di un’indagine della magistratura francese, che sta cercando di ricostruire quanto accaduto e le responsabilità dei due adulti coinvolti.

Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe partorito un altro bambino nella giornata precedente al ritrovamento. Sarebbe stato proprio questo evento a far scattare l’allarme e l’intervento delle autorità, che durante la perquisizione dell’abitazione hanno scoperto i corpi dei cinque neonati.

Gli investigatori hanno disposto gli esami autoptici per stabilire le cause della morte dei piccoli e accertare se siano nati vivi. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità delle vittime né sul periodo in cui sarebbero avvenuti i decessi. Le autorità stanno inoltre verificando il ruolo della coppia e valutando eventuali responsabilità penali.

Il caso ha suscitato profondo sgomento in Francia e riporta l’attenzione sul delicato fenomeno dei neonaticidi e delle gravidanze occultate, episodi rari ma che continuano a destare forte preoccupazione per le loro implicazioni sociali e psicologiche. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.