Trump dà il benvenuto a Netanyahu e Zelensky a Washington

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà oggi a Washington il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre le guerre in Iran e Ucraina raggiungono una fase critica.

Il rapporto tra Trump e Zelensky si è disteso grazie al fatto che l’Ucraina è riuscita a frenare l’avanzata russa. Al contrario, il rapporto del repubblicano con Netanyahu è più teso, a causa della crescente frustrazione alla Casa Bianca per la mancanza di progressi nella ricerca di una soluzione più ampia alla guerra in Iran e delle critiche di alcuni sostenitori del presidente statunitense contrari a un ulteriore coinvolgimento degli Stati Uniti in Medio Oriente.

Netanyahu e Zelensky si recheranno a Washington per partecipare alla cerimonia in memoria del senatore Lindsey Graham, uno stretto alleato repubblicano di Trump che cercò regolarmente di convincere il presidente degli Stati Uniti a fornire maggiori aiuti all’Ucraina nella sua guerra contro la Russia.

Zelensky ha annunciato via Twitter di essere arrivato nella capitale statunitense e ha sottolineato che la difesa missilistica e la cooperazione strategica con Washington saranno le sue “priorità assolute” durante l’incontro con Trump e il suo team. “La pace deve avvicinarsi”, ha sottolineato.

I due presidenti si sono scontrati ripetutamente nei primi giorni dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca, ma le loro relazioni si sono distese negli ultimi mesi, grazie ad alcuni successi ottenuti dall’Ucraina nella guerra, tra cui gli attacchi contro l’industria petrolifera russa.

Secondo una fonte, Zelensky dovrebbe avere un breve incontro privato con Trump alla Casa Bianca, probabilmente senza la presenza di giornalisti.

Da parte sua, la fonte ucraina ha affermato che i missili per i sistemi di difesa aerea Patriot sono una priorità assoluta. “Subiamo attacchi quotidiani, quindi abbiamo bisogno dell'”approvazione” di Trump e del suo team per poter acquistare i missili per i Patriot. La priorità assoluta è salvare vite umane”, ha sottolineato.

I due leader discuteranno probabilmente anche della promessa fatta da Trump al vertice NATO di concedere all’Ucraina una licenza per la produzione di missili Patriot.

La scorsa settimana Zelensky ha avuto colloqui con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sulle prospettive di ripresa dei colloqui di pace con la Russia e ha affermato che funzionari ucraini e statunitensi potrebbero incontrarsi negli Stati Uniti nei prossimi giorni.

“Con il presidente Zelensky, il presidente Trump discuterà del processo di pace in corso tra Russia e Ucraina. È giunto il momento di porre fine alla guerra”, ha affermato un funzionario della Casa Bianca.

Dopo i suoi incontri con Trump, il presidente ucraino è atteso al Campidoglio dove incontrerà i 100 senatori statunitensi.

Netanyahu cerca sostegno per la sua rielezione

I rapporti tra il primo ministro israeliano e il presidente americano hanno attraversato alti e bassi negli ultimi mesi, con Trump che a volte si è trovato costretto a impedire a Netanyahu di colpire obiettivi in ​​Libano per evitare di compromettere il processo di pace con l’Iran.

Fonti vicine alla vicenda hanno affermato che Netanyahu sta cercando il sostegno di Trump nella sua campagna per la rielezione a primo ministro nelle elezioni israeliane del 27 ottobre.

Un incontro con Trump, che dimostrerebbe lo stretto rapporto tra i due, potrebbe contribuire ad aumentare la popolarità di Netanyahu in Israele, dove i sondaggi indicano che sta affrontando delle difficoltà in vista delle elezioni.

“In questi tempi complicati, bisogna agire con grande determinazione e grande saggezza. Discuteremo tutte le questioni all’ordine del giorno, in particolare l’Iran”, ha dichiarato Netanyahu prima di partire per Washington.

“Naturalmente, il nostro obiettivo è proteggere la nostra sicurezza ed estendere la sfera di pace intorno a noi”, ha aggiunto.

Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che i due discuteranno della guerra in Iran, nonché delle tensioni tra Israele e Libano, a seguito dell’incontro della scorsa settimana tra Trump e il presidente libanese Joseph Aoun.

Secondo la stessa fonte, le discussioni riguarderanno anche gli Accordi di Abramo, negoziati da Trump durante il suo primo mandato con l’obiettivo di normalizzare le relazioni di Israele con gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein, il Marocco e il Sudan.

Il presidente degli Stati Uniti vuole che l’Arabia Saudita aderisca agli accordi, condizione che ha posto come punto di partenza per un accordo di cooperazione con il regno sull’energia nucleare civile. Riad ha finora respinto l’adesione, chiedendo di avviare prima un processo per la creazione di uno Stato palestinese.