Tajani: “Il governo ha prenotato 14,9 miliardi delle risorse SAFE per la Difesa”

AgenPress. Il governo italiano ha prenotato 14,9 miliardi di euro nell’ambito del programma europeo SAFE (Security Action for Europe), lo strumento dell’Unione europea che mette a disposizione prestiti agevolati per rafforzare le capacità di difesa degli Stati membri. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, precisando però che non è stata ancora presa una decisione definitiva sull’effettivo utilizzo delle risorse.

«Abbiamo deciso di chiedere SAFE per 14,9 miliardi. Entro la fine dell’anno l’esecutivo deciderà cosa utilizzare», ha dichiarato Tajani durante il dibattito parlamentare sugli esiti del vertice NATO, lasciando intendere che la prenotazione dei fondi non equivale a un loro impiego automatico.

Le parole del ministro chiariscono la posizione del governo dopo settimane di discussioni sull’opportunità di ricorrere ai prestiti europei destinati alla difesa. La richiesta rappresenta infatti una sorta di “prenotazione” delle risorse disponibili, mentre la definizione dei programmi da finanziare sarà affidata nei prossimi mesi al Ministero della Difesa guidato da Guido Crosetto.

Lo stesso Crosetto ha sottolineato che il ricorso ai fondi SAFE non comporterà necessariamente un aumento della spesa militare complessiva, ma servirà a finanziare investimenti già previsti, sfruttando le condizioni favorevoli offerte dallo strumento europeo. Il governo dovrà quindi stabilire entro la fine dell’anno quale quota dei 14,9 miliardi utilizzare concretamente e per quali programmi di ammodernamento delle Forze armate.

Il programma SAFE, istituito dall’Unione europea, consente agli Stati membri di accedere a prestiti comuni destinati al rafforzamento della difesa, in linea con gli obiettivi fissati dalla NATO e con la strategia europea di potenziamento delle capacità militari. La decisione italiana arriva dopo un lungo confronto interno alla maggioranza sulle modalità di finanziamento degli investimenti nel settore.