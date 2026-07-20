USEM–AMSI-CO-MAI-UXU: “Lo sport come straordinario strumento di dialogo, integrazione e cooperazione tra i popoli”

AgenPress. La vittoria della Spagna nel Campionato del Mondo rappresenta un risultato sportivo che va oltre il semplice successo agonistico. Il percorso della nazionale iberica, caratterizzato da qualità tecnica, gioco corale e valorizzazione dei giovani talenti, ha raccolto consenso e simpatia ben oltre i confini europei, coinvolgendo tifosi appartenenti a culture, Paesi e comunità diverse. Un Mondiale che, pur offrendo un livello competitivo elevato, ha anche evidenziato l’assenza di un numero significativo di fuoriclasse capaci di segnare un’epoca come accadeva nelle grandi edizioni del passato.

Su questo scenario la rete associativa e i movimenti composta da USEM (Unione Sportiva Euromediterranea), AMSI (Associazione Medici di Origine Straniera in Italia, denominata anche Unione Professionisti della Sanità Internazionali), CO-MAI (Comunità del Mondo Arabo in Italia), UMEM (Unione Medica Euromediterranea), AISCNEWS (Agenzia Mondiale di Informazione Senza Confini) e dal Movimento Internazionale Uniti per Unireriflettono sul valore dello sport come straordinario strumento di dialogo, integrazione e cooperazione tra i popoli.

A intervenire è il Prof. Foad Aodi, medico fisiatra, giornalista, divulgatore scientifico internazionale ed esperto in salute globale, membro del Registro Esperti FNOMCEO e docente dell’Università di Roma Tor Vergata, che sottolinea come il significato più autentico di questa competizione debba andare ben oltre il risultato finale.

UNO SPORT CHE UNISCE I POPOLI

«Desideriamo rivolgere le nostre congratulazioni alla Spagna per una vittoria meritata. È stata probabilmente la squadra più completa del torneo, quella che ha espresso il calcio più convincente e che ha saputo conquistare il sostegno di tantissimi tifosi appartenenti a realtà culturali differenti. Molti Paesi europei, numerose comunità del mondo arabo e anche diversi Paesi africani hanno apprezzato il suo modo di interpretare il calcio, dimostrando come lo sport possa ancora parlare un linguaggio universale.»

Secondo Aodi, il Mondiale conferma che il calcio mantiene una forza straordinaria nel creare occasioni di incontro tra persone e culture diverse.

«Lo sport deve rimanere uno spazio di dialogo, di rispetto reciproco e di unità. Non dovrebbe mai diventare terreno di scontro politico o di contrapposizione ideologica. Purtroppo anche durante questa manifestazione abbiamo assistito a episodi nei quali la dimensione politica ha finito per oscurare il vero significato dello sport. È un rischio che non possiamo sottovalutare.»

I GIOVANI AL CENTRO DEL FUTURO

Per la rete associativa e i movimenti il messaggio più importante riguarda soprattutto le nuove generazioni.

«Il calcio continua a rappresentare uno dei più efficaci strumenti educativi. Deve coinvolgere i giovani, trasmettere valori positivi, favorire l’inclusione e costruire ponti tra culture differenti. È questa la missione che intendiamo perseguire anche attraverso i nostri progetti sportivi e sociali.»

In questa prospettiva, Aodi annuncia anche il percorso che porterà alla crescita della nuova realtà sportiva euromediterranea.

«L’USEM continuerà il proprio lavoro per promuovere lo sport come linguaggio di pace e cooperazione. La costituzione della Nazionale USEM rappresenterà uno dei progetti simbolo di questo percorso, grazie all’impegno del presidente Biagio Minchella, del vicepresidente Dott. Nadir Aodi e del segretario generale, la dietista Dott.ssa Letizia Aodi. Vogliamo creare un’esperienza capace di unire giovani provenienti da culture, origini e Paesi diversi nel segno dello sport, del rispetto reciproco e della convivenza.»

L’APPELLO DELL’USEM: NASCE LA NAZIONALE DELL’INTEGRAZIONE

«L’USEM lancia un appello a tutti coloro che desiderano condividere questo progetto. Vogliamo costruire una Nazionale USEM realmente interculturale e interreligiosa, aperta a persone di ogni nazionalità, capace di rappresentare i valori dello sport come strumento di benessere, promozione dei corretti stili di vita, prevenzione, dialogo, pace e cooperazione internazionale. Sarà una squadra che metterà al centro l’amicizia tra i popoli e il protagonismo delle nuove generazioni.»

IL MODELLO NORVEGIA E LA CENTRALITÀ DEI GIOVANI

«La vittoria della Spagna dimostra quanto sia determinante investire sui giovani. È una lezione che riguarda tutto il mondo dello sport. Esistono modelli, come quello norvegese, che privilegiano una crescita equilibrata dei ragazzi, senza pressioni e senza specializzazioni troppo precoci. Si favorisce prima lo sviluppo della persona e solo successivamente ciascuno sceglie liberamente il percorso sportivo più adatto. È una filosofia educativa che produce risultati importanti e che merita di essere studiata anche da altri Paesi.»

UN AUGURIO A MALDINI E IL RITORNO DELL’ITALIA PROTAGONISTA

«Rivolgiamo infine i nostri migliori auguri a Paolo Maldini per il nuovo percorso che lo attende nel calcio italiano. Ci auguriamo che possa contribuire ad aprire una nuova fase per il nostro movimento calcistico. Per tutti gli italiani è una sofferenza vivere un Mondiale senza gli Azzurri. Speriamo di tornare presto a vedere l’Italia protagonista nelle grandi competizioni internazionali e a poter tifare nuovamente la nostra Nazionale come è sempre accaduto nella nostra storia.»

IL CALCIO CAMBIA NEL TEMPO, MA IL VALORE DI FONDO RESTA

Aodi osserva infine come il calcio internazionale stia vivendo una fase di trasformazione rispetto alle grandi epoche del passato.

«Le nazionali storiche del 1978, del 1982 o del 1990 potevano contare su un numero maggiore di fuoriclasse capaci di cambiare da soli una partita. Oggi il calcio è diverso: prevalgono il gioco collettivo, l’organizzazione, la fisicità, la velocità e la qualità del gruppo. Restano campioni straordinari come Cristiano Ronaldo, che continua a essere competitivo anche a quarant’anni, mentre una nuova generazione di talenti, in particolare quella spagnola, dimostra che il futuro del calcio passa attraverso il lavoro di squadra e naturalmente la crescita dei giovani.»

La rete associativa e i movimenti ribadiscono infine che lo sport rappresenta uno degli strumenti più efficaci per favorire integrazione, dialogo interculturale, benessere sociale e partecipazione delle nuove generazioni, valori che continueranno a ispirare le iniziative promosse nei prossimi mesi.