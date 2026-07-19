Quanto hanno guadagnato le squadre di calcio ai mondiali 2026

La squadra vincitrice di domenica si aggiudicherà 50 milioni di dollari, mentre la seconda classificata ne riceverà 33 milioni

AgenPress. La Coppa del Mondo FIFA più ricca della storia culminerà domenica con la sfida tra Argentina e Spagna, che si contenderanno non solo il trofeo più ambito del calcio, ma anche il premio record di 50 milioni di dollari per il vincitore.

Il torneo del 2026 ha segnato la prima Coppa del Mondo con 48 squadre e 104 partite, spingendo la FIFA ad aumentare la distribuzione finanziaria totale a un record di 871 milioni di dollari. Di questo totale, 655 milioni di dollari sono legati a premi basati sulle prestazioni, con pagamenti che aumentano a ogni turno man mano che le squadre avanzano nel torneo.

Oltre ai premi in denaro basati sulle prestazioni, ogni nazione qualificata per la Coppa del Mondo si è vista garantire un significativo afflusso di fondi prima del fischio d’inizio. La FIFA ha assegnato a ciascuna federazione partecipante 10 milioni di dollari per le qualificazioni e altri 2,5 milioni di dollari per la preparazione, oltre a contributi aggiuntivi per contribuire a coprire le spese di viaggio, logistica e delegazione.

Ciò significava che ogni paese aveva la garanzia di ricevere almeno 12,5 milioni di dollari prima ancora di scendere in campo, con la possibilità di incrementare notevolmente i propri guadagni superando la fase a gironi e arrivando lontano negli ottavi di finale.

Le squadre che hanno raggiunto i quarti di finale hanno guadagnato 19 milioni di dollari, mentre quelle eliminate agli ottavi di finale ne hanno ricevuti 15 milioni. Le nazioni eliminate ai sedicesimi di finale si sono aggiudicate 11 milioni di dollari, e le 16 squadre eliminate nella fase a gironi hanno incassato ciascuna 9 milioni di dollari.

Il vincitore di domenica si aggiudicherà 50 milioni di dollari, mentre il secondo classificato ne riceverà 33 milioni, il che significa che la finale presenta una differenza di montepremi di 17 milioni di dollari.

I premi in denaro sono cresciuti vertiginosamente di pari passo con il torneo stesso. Quando l’Italia vinse la Coppa del Mondo del 1982, il montepremi totale ammontava a soli 20 milioni di dollari e il campione si aggiudicò 2,2 milioni di dollari. Quarantaquattro anni dopo, la distribuzione finanziaria complessiva della FIFA ha raggiunto la cifra record di 871 milioni di dollari, mentre il premio per il campione è aumentato di oltre 20 volte, arrivando a 50 milioni di dollari.

Gli Stati Uniti, che hanno raggiunto gli ottavi di finale prima di essere sconfitti dal Belgio, hanno guadagnato 15 milioni di dollari in premi in denaro legati alle prestazioni.

Il premio in denaro viene versato a ciascuna federazione calcistica nazionale, che poi decide come distribuirlo tra giocatori, allenatori e programmi di sviluppo secondo le proprie politiche.

I Mondiali del 2026 sono stati storici anche fuori dal campo, diventando il primo torneo ad essere ospitato congiuntamente da tre paesi: Stati Uniti, Canada e Messico.