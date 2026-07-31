Emergenza migranti a Ceuta: migliaia arrivano a nuoto, almeno 16 morti nelle ultime 24 ore

AgenPress. È una delle più gravi crisi migratorie che abbia colpito Ceuta negli ultimi anni. Migliaia di persone, in prevalenza di origine magrebina, hanno raggiunto l’enclave spagnola situata sulla costa nord del Marocco, attraversando il mare a nuoto o superando la frontiera terrestre nel giro di poche ore.

Nelle ultime 24 ore, le unità di controllo della frontiera di Ceuta hanno recuperato dalle acque i corpi di almeno 16 persone, vittime di una traversata disperata e pericolosa. Il bilancio potrebbe aggravarsi, mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso.

Le immagini provenienti dalla città mostrano una situazione senza precedenti: uomini, donne con bambini in braccio, adolescenti e perfino persone con disabilità hanno affrontato il mare pur di raggiungere il territorio spagnolo, considerato una delle principali porte d’accesso all’Europa dal continente africano.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, le forze di sicurezza marocchine non avrebbero tentato di fermare il massiccio flusso di migranti, consentendo a migliaia di persone di dirigersi verso il confine. Una circostanza che ha contribuito a trasformare rapidamente il volto della città, mettendo sotto forte pressione le autorità locali e i servizi di accoglienza.

Le autorità spagnole hanno rafforzato i controlli e mobilitato ulteriori risorse per gestire l’emergenza umanitaria e garantire la sicurezza dell’area. Nel frattempo, la tragedia riaccende il dibattito europeo sulla gestione dei flussi migratori, sulla cooperazione con i Paesi di origine e di transito e sulla necessità di individuare soluzioni condivise per evitare nuove perdite di vite umane.

La crisi di Ceuta rappresenta ancora una volta il simbolo della disperazione di migliaia di persone che, spinte da povertà, instabilità e mancanza di prospettive, continuano a rischiare la vita nel tentativo di raggiungere il continente europeo.