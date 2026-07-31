Un attacco di droni ucraini ha provocato un incendio in una centrale energetica a Volgograd, in Russia

AgenPress. Un attacco di droni ha incendiato un impianto energetico e dei magazzini nella regione russa di Volgograd venerdì, ferendo cinque persone, ha detto il governatore regionale, Andrei Bocharov, senza però fornire dettagli sugli impianti.

La regione ospita un impianto di proprietà di Lukoil . Cinque persone hanno richiesto assistenza medica in seguito agli attacchi, ha aggiunto Bocharov su Telegram.

Il noto rivenditore online Wildberries ha dichiarato in un comunicato su Telegram che uno dei suoi centri logistici nella città di Volgograd ha preso fuoco in seguito all’attacco, ma non ci sono stati feriti.

L’Ucraina ha recentemente intensificato gli attacchi contro gli impianti di Wildberries, continuando al contempo gli attacchi contro le infrastrutture energetiche che hanno provocato una crisi di approvvigionamento in gran parte della Russia.