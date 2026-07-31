Trump: “Accordo storico per il disarmo completo di Hamas”. Israele: “Termini proposti non sono soddisfacenti”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che i colloqui al Cairo tra i mediatori e i leader di Hamas hanno portato a un “accordo storico per il disarmo completo di Hamas” in quelle che ha descritto come fasi strutturate.

Fonti vicine ai negoziati hanno riferito che sono stati compiuti progressi, ma che non è certo che l’accordo reggerà, poiché funzionari israeliani hanno affermato che i termini proposti non erano soddisfacenti.

“Questo accordo è un passo fondamentale verso la definitiva instaurazione di un nuovo governo palestinese a Gaza, che collaborerà strettamente con il Consiglio per la Pace per aiutare il popolo palestinese”, ha dichiarato Trump in un post sui social media .

“Allo stesso tempo, Israele avrà la sicurezza che merita, con Gaza non più utilizzata come base per attacchi terroristici.” L’ambasciata israeliana a Washington e Hamas non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento sul post di Trump.

Giovedì mattina, attacchi israeliani hanno ucciso almeno sei palestinesi a Gaza, tra cui due bambini.

Un funzionario di Hamas e un diplomatico vicino ai colloqui del Cairo hanno affermato che i progressi saranno messi alla prova dalla risposta di Israele e dalla sua capacità di consentire il raggiungimento di un accordo di ampio respiro. Tuttavia, un funzionario israeliano ha dichiarato giovedì che Israele aveva respinto la proposta.

“Israele esige il disarmo completo di Hamas, compreso il ritiro delle armi da Gaza e la completa smilitarizzazione della Striscia, come precondizione per qualsiasi processo”, ha affermato il funzionario.

Il piano di pace prevede un aumento degli aiuti umanitari, un governo gestito da un’amministrazione civile palestinese, il disarmo di Hamas, il ritiro delle forze israeliane da Gaza e il dispiegamento di una forza internazionale per contribuire al mantenimento della sicurezza.

Un funzionario di Hamas ha affermato che il gruppo avrebbe dato una risposta “positiva e buona”, ma non ha specificato se avesse accettato di disarmarsi completamente, un punto cruciale dei colloqui degli ultimi quattro mesi.

Hamas chiede a Israele di impegnarsi a porre fine agli attacchi contro Gaza e a ritirare le sue forze.