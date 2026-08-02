Gli Stati Uniti accettano di sospendere gli attacchi contro l’Iran

Il presidente ha affermato che gli Stati Uniti erano “pronti all’azione e carichi” contro l’Iran, ma che era disposto a cancellare gli attacchi “a condizione di poter raggiungere rapidamente un accordo”.

AgenPress. Gli Stati Uniti hanno accettato di sospendere gli attacchi contro l’Iran, ha dichiarato sabato il presidente Donald Trump, nel contesto di quelli che ha definito i “confini di un accordo” in fase di definizione, che includerebbe la riapertura dello Stretto di Hormuz.

“L’Iran e altri Paesi mediorientali ci hanno appena chiesto di astenerci da qualsiasi attacco, in quanto i parametri di un accordo sono stati concordati”, ha dichiarato Trump in un post su Truth Social. “Questo includerebbe l’apertura immediata, completa e totale dello Stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare iraniana”.

Il presidente ha affermato che gli Stati Uniti erano “pronti all’azione e carichi” contro l’Iran, ma che era disposto a cancellare gli attacchi “a condizione di poter raggiungere rapidamente un accordo”.

Ha aggiunto che Israele, partner degli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran, “condivide con me questo impegno”.

“Mettetevi al lavoro, tutti quanti, e portate a termine il lavoro”, ha detto Trump a proposito di un possibile nuovo accordo.

La dichiarazione è giunta dopo che sabato il Dipartimento di Stato ha esortato i cittadini americani residenti in Medio Oriente a valutare la possibilità di lasciare la regione o di essere pronti a partire con breve preavviso. Ha inoltre avvertito di possibili disagi ai voli e rischi per la sicurezza, dato che il conflitto con l’Iran sembrava intensificarsi.

Trump in precedenza aveva minacciato l’Iran con ulteriori attacchi, affermando venerdì che gli Stati Uniti li avrebbero “colpiti molto duramente”, mentre l’Iran ha promesso di “punire” gli Stati Uniti e le due nazioni si sono scambiate quelli che alcuni funzionari statunitensi hanno descritto come attacchi “pesanti”.

“I cittadini americani attualmente in Medio Oriente dovrebbero esercitare cautela e maggiore vigilanza ed essere preparati a cancellazioni di voli, chiusure periodiche dello spazio aereo e potenziali interruzioni dei viaggi”, ha dichiarato sabato il Dipartimento di Stato. “Alcune compagnie aeree nella regione hanno posticipato la ripresa dei voli precedentemente programmati; altre hanno cancellato alcune rotte. I cittadini americani nella regione dovrebbero valutare la possibilità di partire, o essere pronti a partire in caso di escalation della situazione”.