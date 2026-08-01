Una violenta scossa di terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 4.7

AgenPress. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha riportato la paura nell’area dei Campi Flegrei, colpendo la popolazione nella serata di venerdì. Il sisma, registrato alle 19:46, è stato avvertito distintamente non solo nell’area flegrea e a Napoli, ma anche in numerosi comuni della provincia, nel Golfo, fino alle isole di Ischia e Procida. Secondo l’INGV, si tratta della scossa più intensa degli ultimi quarant’anni nell’area interessata dal fenomeno del bradisismo.
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