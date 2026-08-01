Una violenta scossa di terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 4.7

Il terremoto ha provocato il distacco di calcinacci, cedimenti strutturali e danni a diversi edifici, soprattutto tra Pozzuoli, Bagnoli e i quartieri occidentali di Napoli. Il bilancio dei feriti è in aggiornamento: diverse persone sono rimaste coinvolte a causa dei crolli e della caduta di materiali dagli edifici, mentre le squadre di soccorso hanno effettuato numerosi interventi per mettere in sicurezza le aree più colpite.

Dopo il terremoto principale è iniziato un intenso sciame sismico, con oltre 30 repliche registrate nelle ore successive. Molti residenti hanno trascorso la notte in strada o all’interno delle aree di attesa predisposte dalla Protezione Civile, temendo nuove forti scosse.

In via precauzionale è stata interrotta la circolazione ferroviaria nell’area interessata per consentire le verifiche tecniche sulle infrastrutture. Stop temporaneo anche ad alcune linee della metropolitana e ai collegamenti locali, con inevitabili disagi per pendolari e viaggiatori. Le autorità hanno disposto controlli su ponti, gallerie e stazioni prima della graduale riapertura del servizio.

L’evento riaccende l’attenzione sul fenomeno del bradisismo, che da anni interessa la caldera dei Campi Flegrei con un progressivo sollevamento del suolo e una crescente attività sismica. Il Governo e la Protezione Civile continuano a monitorare costantemente l’area, invitando la popolazione a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e a rispettare le indicazioni di sicurezza.