Trump cerca “disperatamente” una via d’uscita dalla guerra con l’Iran

AgenPress. Trump si trova ad affrontare una via d’uscita da un conflitto che si è protratto ben oltre la scadenza da lui fissata.

Mentre cresce la pressione da parte dei repubblicani per porre fine alla guerra, questa sembra in realtà espandersi, con l’apertura di nuovi fronti e il coinvolgimento di praticamente tutti i paesi della regione. Gli sforzi diplomatici procedono a rilento; un alto funzionario statunitense ha affermato che la ripresa dei colloqui diplomatici diretti con l’Iran non sembra imminente.

Nonostante le affermazioni di Trump secondo cui l’Iran starebbe “implorando” un accordo per porre fine alle violenze, alcuni funzionari statunitensi temono che i membri del regime sembrino più che mai determinati a esercitare la propria influenza sullo Stretto di Hormuz e a lanciare missili contro le truppe americane.

Trump si è mostrato sempre più frustrato dalla riluttanza di Teheran a cedere alle sue richieste, il che ha portato a incontri accesi a porte chiuse e a telefonate piene di insulti ai suoi alleati. Venerdì ha convocato il suo gabinetto a Camp David, forse sperando di trarre ispirazione dal ruolo che questo luogo ha avuto in passato nella diplomazia mediorientale.

“Penso che vogliamo solo vincere”, ha detto il presidente quando gli è stato chiesto come intendesse rilanciare gli sforzi diplomatici in stallo, offrendo pochi indizi su come intende procedere. “Si indeboliranno. Forse si rafforzeranno un po’. Poi si indeboliranno di nuovo. E infine si estingueranno.”

Le continue minacce provenienti dall’Iran hanno costretto Trump a modificare i propri piani, in particolare il cambio di aereo dell’Air Force One durante il suo viaggio di ritorno dalla Turchia all’inizio di questo mese. Il cambiamento è stato apportato a seguito dell’intensificarsi delle minacce provenienti dal vicino Iran, secondo quanto riferito da fonti ufficiali, e la successiva copertura mediatica della vicenda ha fatto infuriare e imbarazzare il presidente.

Molti alleati di Trump temono ora che la guerra con l’Iran rischi di travolgere completamente la sua presidenza e, di conseguenza, le possibilità dei repubblicani nelle prossime elezioni di medio termine, secondo quanto riferito da alcuni esponenti del Partito Repubblicano. Un sondaggio della CNN di questa settimana ha rilevato che solo il 28% degli americani approva la sua gestione della guerra.

Mentre i mediatori, tra cui Qatar e Pakistan, si stanno adoperando con urgenza per rilanciare i colloqui diplomatici, vi sono pochi segnali di negoziati concreti. Al contrario, i funzionari temono ora che le potenti Guardie Rivoluzionarie iraniane abbiano saldamente il controllo del processo decisionale, relegando le figure politiche con cui gli Stati Uniti hanno dialogato a un ruolo puramente formale.