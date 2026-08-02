Morto l’attore americano Vincent Pastore, aveva 80 anni

AgenPress. Il mondo della televisione dice addio a Vincent Pastore, l’attore americano divenuto celebre in tutto il mondo per aver interpretato Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero nella leggendaria serie HBO I Soprano. Pastore è morto all’età di 80 anni nella sua abitazione di City Island, nel Bronx, a New York.

Secondo quanto riportato dal New York Post, l’attore è stato trovato senza vita nella sua casa e il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. La notizia è stata confermata anche dal suo entourage, che ha ricordato Pastore come un uomo generoso, profondamente legato al suo lavoro e ai suoi fan.

Nato il 14 luglio 1946 nel Bronx, Vincent Pastore aveva costruito una lunga carriera tra cinema e televisione, partecipando a produzioni come Quei bravi ragazzi (Goodfellas), Carlito’s Way e Gotti. Tuttavia, il ruolo che lo ha consegnato alla storia della televisione è stato quello di Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero, uno dei più stretti amici di Tony Soprano e protagonista di una delle storyline più memorabili della serie creata da David Chase.

Grazie alla sua interpretazione intensa e carismatica, Pastore è diventato uno dei volti simbolo de I Soprano, contribuendo al successo di una serie che ha rivoluzionato il linguaggio della fiction televisiva e influenzato intere generazioni di autori e spettatori.

Nelle ore successive alla notizia della sua scomparsa, numerosi colleghi e amici hanno espresso il loro cordoglio, ricordandolo non solo come un grande interprete, ma anche come una persona disponibile, umile e sempre pronta a sostenere iniziative benefiche e giovani artisti.

Con la morte di Vincent Pastore se ne va uno dei volti più iconici dell’universo de I Soprano. Il suo “Big Pussy” resterà uno dei personaggi più amati e indimenticabili nella storia della televisione contemporanea.