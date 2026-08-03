L’Iran giustizia due persone accusate di spionaggio e cooperazione con Israele

AgenPress. L’Iran ha giustiziato oggi due suoi cittadini con l’accusa di spionaggio e cooperazione con Israele, secondo quanto riportato dai media statali iraniani, in un contesto di aumento delle esecuzioni per reati legati alla sicurezza nazionale.

Omid Behzad e Pouria Safvat sono stati accusati di aver inviato a Israele le coordinate di siti militari e di sicurezza, nonché immagini e informazioni, durante una breve guerra la scorsa estate e durante l’ultimo conflitto.