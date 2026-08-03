L’Iran giustizia due persone accusate di spionaggio e cooperazione con Israele

AgenPress. L’Iran ha giustiziato oggi due suoi cittadini con l’accusa di spionaggio e cooperazione con Israele, secondo quanto riportato dai media statali iraniani, in un contesto di aumento delle esecuzioni per reati legati alla sicurezza nazionale.
Omid Behzad e Pouria Safvat sono stati accusati di aver inviato a Israele le coordinate di siti militari e di sicurezza, nonché immagini e informazioni, durante una breve guerra la scorsa estate e durante l’ultimo conflitto.
Le esecuzioni giungono in un momento di tensione per l’Iran, che a gennaio ha represso un periodo di disordini a livello nazionale uccidendo migliaia di manifestanti, salvo poi subire la reazione di Stati Uniti e Israele con nuovi attacchi il 28 febbraio.
Una fonte informata sulla strategia militare israeliana ha dichiarato a marzo che, durante l’attuale guerra con l’Iran, Israele ha preso di mira i posti di blocco presidiati dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche sulla base di informazioni provenienti da informatori sul campo.
Human Rights Watch ha riferito il 24 luglio che l’Iran ha giustiziato almeno 50 persone negli ultimi quattro mesi con vaghe accuse di sicurezza nazionale, tra cui diversi diciottenni e diciannovenni.