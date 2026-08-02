Tragedia sulla Terni-Rieti: cinque morti e cinque feriti in un drammatico incidente

AgenPress. Gravissimo incidente stradale lungo la superstrada Terni-Rieti, in località Colli sul Velino, nel territorio laziale al confine con l’Umbria. Il bilancio provvisorio è di cinque vittime e cinque feriti.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti un autobus, due automobili e un camper. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, che stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine. I feriti sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona, mentre la superstrada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e i rilievi investigativi.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code e deviazioni lungo la rete stradale circostante. Le autorità invitano gli automobilisti a evitare il tratto interessato e a seguire i percorsi alternativi indicati.

Nelle prossime ore saranno resi noti ulteriori dettagli sull’identità delle vittime, sulle condizioni dei feriti e sulle cause che hanno provocato il drammatico schianto.