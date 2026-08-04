La Danimarca ha deciso di prolungare il servizio militare invocando la minaccia russa

AgenPress. Il servizio militare di circa 1.600 giovani in Danimarca, iniziato ieri durerà ora 11 mesi anziché 4 come in precedenza; Copenaghen ha deciso di prolungarlo invocando la minaccia russa.

In seguito all’invasione russa dell’Ucraina avvenuta due anni prima, la Danimarca, Stato membro della NATO, ha deciso nel 2024 di estendere la durata del servizio militare a 11 mesi e di includere anche le donne nella leva obbligatoria.

“Guardate a est. Devo aggiungere altro? Si tratta ovviamente della situazione di sicurezza causata dalla Russia e di ciò che potrebbe accadere se la NATO non reagisse”, ha dichiarato il colonnello Mikael Willumsen durante una visita a Oxbool, nella parte occidentale del Paese.

“Oggi la NATO è in azione, e il nostro contributo, quello della Danimarca, consiste proprio nel rapidissimo rafforzamento del nostro livello di preparazione e della nostra capacità di combattimento attraverso la mobilitazione”, ha aggiunto.

In Danimarca, la coscrizione è generalmente volontaria. I giovani, uomini e donne, ritenuti idonei vengono solitamente selezionati se esprimono tale desiderio. Solo in caso di carenza di volontari, i coscritti vengono selezionati tramite sorteggio.

Quest’anno, secondo le forze armate, circa il 20% delle nuove reclute sono donne. Nella sua nuova forma, il servizio militare prevede anche l’ampliamento delle missioni che i militari sono chiamati a svolgere.

I primi tre-cinque mesi sono dedicati all’addestramento di base (uso delle armi, primo soccorso, esercizio fisico), dopodiché vengono assegnate le specializzazioni (operatori di sistemi senza pilota, fucilieri, ecc.).