L’ultimo oppositore di Putin lascia la Russia. Nadezhdin: “Buone notizie: sono vivo e libero”

Nel gennaio 2024, Nadezhdin raccolse migliaia di firme per la sua candidatura alla presidenza, chiedendo apertamente la fine della guerra in Ucraina. Tuttavia, fu escluso dalle elezioni del marzo 2024 dopo che la Corte Suprema russa stabilì che oltre 9.000 firme presentate dalla sua campagna erano invalide, un numero sufficiente a squalificarlo. Putin affrontò solo un’opposizione simbolica alle elezioni e ottenne facilmente un quinto mandato.

Politico di lungo corso, Nadezhdin ha lavorato nel governo negli anni ’90 come consigliere di Sergei Kiriyenko, ora stretto collaboratore di Putin. Ha anche ricoperto la carica di parlamentare e, più recentemente, quella di membro di un consiglio comunale. Era uno dei pochi critici di alto profilo di Putin ancora residenti in Russia.

All’inizio di quest’anno, Nadezhdin ha annunciato la sua candidatura alla Duma di Stato, la camera bassa del parlamento, e ha promesso di continuare la sua campagna simbolica anche dopo che il Ministero della Giustizia lo aveva etichettato come “agente straniero”.

Un altro duro colpo è arrivato quando la polizia ha fermato brevemente Nadezhdin e lo ha accusato di aver esposto “simboli estremisti”. Il politico ha affermato di stare valutando un trasferimento all’estero, ma gli è stato impedito di lasciare la Russia. Dal suo videomessaggio di lunedì non è chiaro se il divieto sia stato successivamente revocato o sia fuggito dal Paese.

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte del Cremlino nel 2022, le autorità hanno intensificato la repressione del dissenso e della libertà di espressione, prendendo di mira senza sosta organizzazioni per i diritti umani, media indipendenti, membri di organizzazioni della società civile e critici del Cremlino. Centinaia di persone sono state incarcerate e migliaia sono fuggite dal Paese.