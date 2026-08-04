L’ultimo oppositore di Putin lascia la Russia. Nadezhdin: “Buone notizie: sono vivo e libero”

AgenPress. Il politico dell’opposizione Boris Nadezhdin, che aveva criticato la guerra della Russia in Ucraina e aveva tentato di sfidare il presidente Vladimir Putin alle elezioni del 2024, ha annunciato lunedì di aver lasciato la Russia, una decisione che segue la repressione che gli ha impedito di candidarsi al parlamento quest’anno.
Nadezhdin, 63 anni, ha condiviso un video su Telegram che lo ritrae in piedi davanti alla Torre Eiffel a Parigi.
«Buone notizie: sono vivo e libero. Purtroppo, per il momento non in Russia», ha detto, aggiungendo di aver bisogno di «guardarsi intorno e capire come procedere nella vita».
A luglio, un tribunale russo ha multato Nadezhdin di circa 13 dollari per aver esposto “simboli estremisti”, accuse che lui ha respinto definendole assurde. Le accuse derivavano da un video online del 2023 che mostrava brevemente un’immagine del defunto leader dell’opposizione Alexei Navalny, condannato per estremismo in un caso ampiamente considerato politicamente motivato.
All’inizio dello stesso mese, Nadezhdin era stato anche designato come “agente straniero”, un’etichetta che comporta un maggiore controllo da parte del governo, oltre a connotazioni stigmatizzanti in Russia.
Questo, insieme a una multa per un’accusa legata all’estremismo, gli ha impedito di candidarsi alle elezioni parlamentari di settembre, che si prevede saranno strettamente controllate dal Cremlino.
Politico di lungo corso, Nadezhdin ha lavorato nel governo negli anni ’90 come consigliere di Sergei Kiriyenko, ora stretto collaboratore di Putin. Ha anche ricoperto la carica di parlamentare e, più recentemente, quella di membro di un consiglio comunale. Era uno dei pochi critici di alto profilo di Putin ancora residenti in Russia.
All’inizio di quest’anno, Nadezhdin ha annunciato la sua candidatura alla Duma di Stato, la camera bassa del parlamento, e ha promesso di continuare la sua campagna simbolica anche dopo che il Ministero della Giustizia lo aveva etichettato come “agente straniero”.
Un altro duro colpo è arrivato quando la polizia ha fermato brevemente Nadezhdin e lo ha accusato di aver esposto “simboli estremisti”. Il politico ha affermato di stare valutando un trasferimento all’estero, ma gli è stato impedito di lasciare la Russia. Dal suo videomessaggio di lunedì non è chiaro se il divieto sia stato successivamente revocato o sia fuggito dal Paese.
Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte del Cremlino nel 2022, le autorità hanno intensificato la repressione del dissenso e della libertà di espressione, prendendo di mira senza sosta organizzazioni per i diritti umani, media indipendenti, membri di organizzazioni della società civile e critici del Cremlino. Centinaia di persone sono state incarcerate e migliaia sono fuggite dal Paese.