Trump “Il blocco navale continua fino a un accordo o a una resa totale. La leadership iraniana è incredibilmente ipocrita” “

AgenPress. Donald Trump torna ad alzare i toni nei confronti dell’Iran, ribadendo la linea dura della sua amministrazione nei confronti di Teheran. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il blocco navale statunitense proseguirà «finché non si giungerà a un accordo o a una resa totale».

Nel suo intervento, Trump ha attaccato duramente la leadership iraniana, definendola «incredibilmente ipocrita». Secondo il presidente americano, i vertici della Repubblica islamica avrebbero assunto un atteggiamento contraddittorio nei confronti del dialogo con Washington.

«La leadership iraniana è incredibilmente ipocrita. Chiedono un incontro, alcuni direbbero che implorano, i colloqui iniziano, con altri già programmati per il prossimo futuro, eppure dichiarano apertamente e con orgoglio di non stare discutendo di nulla, sostenendo di avere a che fare solo con l’Oman», ha scritto Trump sul social.

Le dichiarazioni arrivano in un momento di forte tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre continuano i contatti diplomatici indiretti mediati dal Sultanato dell’Oman, da tempo impegnato a facilitare il dialogo tra le due parti.

Trump ha ribadito che la pressione economica e militare nei confronti di Teheran non verrà allentata fino al raggiungimento di un’intesa ritenuta soddisfacente da Washington o, nelle sue parole, di una «resa totale». Una posizione che conferma la strategia di massima pressione adottata dagli Stati Uniti nei confronti della Repubblica islamica e che rischia di alimentare ulteriormente le tensioni nella regione.