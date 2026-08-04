Droni sulla regione di Mosca: cinque morti e sei feriti. Strage di bagnanti sul Mar Nero

AgenPress. Prosegue l’escalation del conflitto tra Russia e Ucraina con una nuova serie di attacchi che hanno provocato vittime sia nell’area di Mosca sia sulla costa del Mar Nero. Secondo le autorità russe, nelle ultime 24 ore almeno undici persone sono morte in due distinti episodi attribuiti ad attacchi di droni ucraini.

Nella notte, un attacco con droni ha colpito una zona industriale alla periferia di Mosca, causando la morte di cinque persone e il ferimento di altre sei. A riferirlo è stato il governatore della regione di Mosca, Andrey Vorobyov, attraverso un messaggio pubblicato su Telegram.

L’attacco ha interessato la zona industriale di Novoselki, nel distretto municipale di Chekhov, dove l’impatto dei velivoli senza pilota ha provocato diversi incendi. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente, riuscendo a domare la maggior parte dei roghi. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per valutare l’entità dei danni e ricostruire la dinamica dell’attacco.

La giornata precedente era stata segnata da un’altra tragedia. Sulla costa del Mar Nero, nei pressi della località balneare di Gelendzhik, un drone ucraino intercettato dalla difesa aerea russa è precipitato in un’area affollata di bagnanti, provocando una violenta esplosione.

Le immagini diffuse dai media russi mostrano una tranquilla mattinata estiva trasformarsi in pochi istanti in una scena di devastazione: famiglie in spiaggia, bambini in mare e, improvvisamente, un’esplosione accompagnata da fiamme e una densa colonna di fumo.

Secondo il bilancio fornito dalle autorità locali, sette persone hanno perso la vita, tra cui tre bambini, mentre circa quaranta persone sono rimaste ferite. I soccorritori sono intervenuti immediatamente per prestare assistenza ai feriti e mettere in sicurezza l’area.

I due episodi confermano l’intensificarsi degli attacchi con droni nel conflitto tra Mosca e Kiev, una strategia che continua a colpire anche aree lontane dalla linea del fronte e che aumenta il rischio per la popolazione civile. Al momento non risultano commenti ufficiali da parte delle autorità ucraine sugli attacchi rivendicati dalle autorità russe.