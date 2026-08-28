Lucilla arriva al Luneur Park: il 5 settembre doppio show dal vivo e Meet & Greet con la star dei bambini

AgenPress. Sabato 5 settembre il Luneur Park accoglie una delle protagoniste più amate dai bambini. Per la prima volta, nel Parco divertimenti per famiglie nel cuore dell’Eur a Roma arriva Lucilla, la fatina del Sole per una giornata speciale in esclusiva tra musica, balli e divertimento.

L’appuntamento prevede due spettacoli live, in programma alle ore 15 e alle ore 18, durante i quali Lucilla coinvolgerà bambini e famiglie con le sue canzoni più amate, baby dance, animazione e momenti di interazione con il pubblico. Una grande festa per tutta la famiglia per vivere dal vivo l’energia di una delle artiste più seguite dai bambini, con oltre un miliardo di visualizzazioni online.

E per i piccoli fan, la giornata riserva un momento ancora più speciale: al termine di ciascuno spettacolo sarà possibile incontrare Lucilla durante uno speciale Meet & Greet, per salutarla, conoscerla e scattare una foto ricordo insieme alla loro beniamina.

L’evento arricchisce una giornata tutta da vivere in famiglia al Luneur Park che, dopo il successo estivo del Luna Village, propone un programma di divertimento pensato per tutte le età, fino alle ore 22. Si parte con la Splash Zone, l’area acquatica del Parco con scivoli e aree relax, per godersi appieno l’ultimo weekend d’estate al Parco. Il divertimento prosegue poi tra le numerose giostre e attrazioni del Luneur Park, dalla Ruota Panoramica, simbolo del quartiere EUR, a Re Artù e Brucomela, fino alle attrazioni e ai coaster pensati per i bambini di tutte le età.

Per chi desidera assistere esclusivamente allo spettacolo è disponibile il biglietto Show al costo di 15 euro aggiungendo poi il titolo d’ingresso al Parco. Per vivere invece l’intera esperienza è disponibile il Biglietto All Inclusive al costo di 30 euro, che comprende accesso allo show, giostre illimitate e ingresso alla Splash Zone.