Riportiamo dichiarazione di Zucchero in merito a Stefano De Martino

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AgenPress. «Non ho nulla contro Stefano De Martino – dichiara Zucchero – Non lo conosco personalmente e quindi non posso giudicarlo».

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