Cinema: Borgonzoni, continuano investimenti, pubblicato bando Piano Nazionale 2026, oltre 20 mln per formazione

AgenPress. “Pubblicati gli Avvisi 2026 del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura. Per l’annualità 2026, il Piano mette in campo 20,1 milioni di euro, destinati alla selezione e al finanziamento di enti e istituzioni scolastiche, singole o organizzate in rete, capaci di presentare progettualità di qualità nell’ambito dell’educazione all’immagine.

L’iniziativa conferma l’impegno del Ministero nel rafforzare il valore del cinema e dell’audiovisivo come strumenti di formazione e crescita, consentendo ai giovani di leggere con maggiore consapevolezza i linguaggi del nostro tempo. Con questi Avvisi rinnoviamo la scelta strategica di portare sempre più la cultura dell’immagine dentro i percorsi educativi e, su questo terreno, costruiamo una politica culturale capace di parlare davvero alle nuove generazioni”.

Così in una nota il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

I testi degli Avvisi 2026 sono disponibili sulla piattaforma cinemaperlascuola.istruzione.it e sul sito istituzionale della Direzione generale Cinema e audiovisivo.