Germania. Arrestati due cittadini per gli attacchi con droni a Lipsia. “Si presume che abbiano legami con i servizi segreti russi”

AgenPres. Un cittadino russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo, sono stati arrestati con l’accusa di aver tentato attacchi con droni all’aeroporto di Lipsia, un’azione che il governo tedesco ha attribuito ieri ai servizi segreti russi.

Secondo quanto riportato da Süddeutsche Zeitung, NDR e WDR, gli investigatori hanno trovato tracce di DNA dell’uomo bielorusso, e hanno anche scoperto che la sua storia di viaggi è stata in gran parte ricostruita. Si ritiene che sia entrato nell’area Schengen con un visto italiano.

Il secondo sospettato ha avuto un ruolo chiave nella preparazione dell’attentato. Si è recato in Germania alla fine di luglio, poi in Sassonia e ha lasciato il Paese due giorni prima del fallito attacco. Secondo l’emittente ARD, si presume che abbia legami con i servizi segreti russi.

Secondo quanto riportato da BILD, gli inquirenti sono alla ricerca di almeno quattro aziende dalle quali le autorità hanno ottenuto prove del DNA o i cui telefoni cellulari sono stati rintracciati su celle di telefonia mobile