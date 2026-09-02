UNICEF: più della metà dei bambini nel mondo subisce una qualche forma di violenza, ogni anno

Discorso di Catherine Russell, Direttrice Generale dell’UNICEF, alla seconda sessione ordinaria del Consiglio di amministrazione dell’UNICEF del 2026

AgenPress. “Nelle ultime settimane, diverse gravi catastrofi hanno devastato intere comunità, dal Nepal alla Cina, dalla Colombia all’Indonesia e al Venezuela. (…) A livello globale, i bisogni umanitari e di sostegno allo sviluppo dei bambini continuano ad aumentare, mentre le risorse disponibili per rispondere a tali bisogni si riducono.

Il tema centrale dell’Assemblea Generale di quest’anno è particolarmente rilevante: “Nazioni Unite al servizio di tutti”. Per l’UNICEF, ciò significa un’Organizzazione delle Nazioni Unite che fa tutto il possibile per migliorare la vita dei bambini.

Nel 1946, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, milioni di bambini soffrivano la fame, erano sfollati e si trovavano ad affrontare un futuro incerto. In risposta a ciò, la comunità internazionale compì una scelta straordinaria. Quello che era nato come un fondo di emergenza per i bambini è diventato qualcosa di più significativo(…) Nel corso di otto decenni, l’UNICEF ha contribuito a guidare il cambiamento nella sopravvivenza infantile, collaborando con i governi e i partner per rendere accessibili a milioni di famiglie interventi semplici e di comprovata efficacia, salvando così innumerevoli vite.

I vaccini hanno protetto generazioni di bambini da malattie che un tempo uccidevano o rendevano disabili milioni di persone. La terapia di reidratazione orale ha trasformato il trattamento della diarrea infantile. Il sostegno all’allattamento al seno, una migliore alimentazione, l’acqua potabile e i servizi igienico-sanitari, nonché un’assistenza sanitaria di base più solida, hanno offerto a milioni di bambini in più la possibilità non solo di sopravvivere nei primi anni di vita, ma anche di crescere e prosperare.

Insieme, questi sforzi hanno contribuito a uno dei più grandi traguardi del nostro tempo: dal 1990, il tasso di mortalità globale dei bambini sotto i cinque anni è diminuito del 60%. Dietro a questa cifra ci sono milioni di bambini che non solo sono sopravvissuti, ma sono cresciuti sani e hanno ricevuto un’istruzione.

Le malattie che un tempo minacciavano i bambini in tutto il mondo sono state drasticamente ridotte. La poliomielite, ad esempio, è stata debellata in quasi tutti i luoghi, tranne pochi, avvicinando il mondo più che mai alla fine di questa orribile malattia.

L’UNICEF ha anche contribuito a promuovere una diversa concezione dell’infanzia stessa: i bambini non sono semplicemente persone bisognose, ma individui dotati di diritti.

I bambini di oggi affrontano sfide e opportunità che i fondatori dell’UNICEF potevano solo immaginare. Forse in nessun altro ambito ciò è più evidente che nei settori della tecnologia digitale e dell’intelligenza artificiale.

Oggi, 273 milioni di bambini e giovani non frequentano la scuola, mentre altre centinaia di milioni la frequentano ma non acquisiscono le competenze fondamentali di cui hanno bisogno. Dobbiamo affrontare con urgenza questa crisi dell’apprendimento e garantire che la tecnologia rafforzi, anziché sostituire, gli investimenti negli insegnanti e nei sistemi educativi.

Dobbiamo inoltre accelerare i progressi in materia di acqua potabile e servizi igienico-sanitari. Oggi, 2,1 miliardi di persone non dispongono ancora di acqua potabile, mentre 3,4 miliardi non hanno accesso a servizi igienico-sanitari adeguati, il che li espone al rischio di terribili malattie come il colera.

Inoltre, dobbiamo affrontare il flagello della violenza contro i bambini. Ogni anno, più della metà dei bambini nel mondo subisce una qualche forma di violenza nelle proprie case, nelle scuole, nelle comunità e, sempre più spesso, online. Le conseguenze possono accompagnare i bambini per tutta la vita.

Allo stesso tempo, le minacce ambientali – dal caldo estremo e dall’inquinamento atmosferico all’acqua contaminata e alle sostanze tossiche – stanno avendo un impatto crescente sulla salute e sullo sviluppo dei bambini.

Queste sfide sono diverse, ma gli insegnamenti degli ultimi 80 anni valgono per tutte: un progresso duraturo deriva da una forte collaborazione e da investimenti costanti nei sistemi da cui dipendono i bambini.

Per alcuni bambini, le minacce che affrontano ogni giorno sono immediate e potenzialmente mortali. Nella Repubblica Democratica del Congo, i bambini stanno affrontando la peggiore epidemia di Ebola mai registrata nel Paese. Più di 300 bambini sono morti. E l’impatto di questa malattia mortale va ben oltre le immediate conseguenze fisiche. Nei focolai dell’epidemia, l’utilizzo dei servizi sanitari essenziali è diminuito di oltre il 40% tra aprile e giugno. Le vaccinazioni infantili di routine hanno subito un forte calo, mentre anche l’assistenza sanitaria materna e altri servizi essenziali hanno subito interruzioni.

I nostri team stanno inoltre rispondendo agli immensi bisogni umanitari nello Stato di Palestina e in tutto il Medio Oriente, nel Darfur e in altre zone del Sudan, in Myanmar, Nepal, Ucraina, Yemen e in altre crisi in tutto il mondo. L’UNICEF sta fornendo assistenza di emergenza in materia di salute, nutrizione, acqua e servizi igienico-sanitari, istruzione e protezione.

In Siria e in Venezuela, l’UNICEF sta sostenendo i bambini e le comunità nel loro percorso di ripresa e ricostruzione. E in Libano e a Gaza, la ripresa e la ricostruzione saranno fondamentali per ripristinare i servizi e i sistemi di base di cui i bambini hanno disperatamente bisogno.

In molti luoghi, la nostra azione umanitaria deve affrontare ostacoli fondamentali. Non possiamo raggiungere i bambini quando ci viene negato l’accesso. Non possiamo garantire servizi salvavita senza risorse adeguate. E l’azione umanitaria richiede che tutte le parti rispettino i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale.

I bambini e le infrastrutture civili devono essere protetti. Gli operatori umanitari devono poter raggiungere i bambini in sicurezza. E le parti in conflitto devono rispettare i propri obblighi previsti dal diritto internazionale.

Ottant’anni fa, il mondo si trovava a un bivio. I leader, reduci da un conflitto devastante, fecero una scelta: ritennero che valesse la pena proteggere la vita e il futuro dei bambini. Abbiamo visto i frutti di quell’impegno.

L’80° anniversario dell’UNICEF non è semplicemente un’occasione per guardare al passato. È una responsabilità per guardare al futuro. Il futuro non è qualcosa che ci capita e basta. Si costruisce, decisione dopo decisione, investimento dopo investimento, partnership dopo partnership.

La nostra responsabilità è scegliere con saggezza. Scegliere i bambini. Scegliere di investire nel loro futuro. Sostenere un’Organizzazione delle Nazioni Unite che mantenga le promesse fatte a ogni bambino”.