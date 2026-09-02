Caso Ranucci, Ruotolo (Pd): “Pressioni politiche sulla Rai, operazione del Governo contro Report per andare tranquilli fino alle elezioni del 2027″

AgenPress. “Ritengo che il vicepresidente del Consiglio Salvini, il presidente del Senato e altri politici, prima della decisione formale dell’azienda Rai di sospenderlo dalla conduzione di Report, abbiano fatto pressione, perché hanno fatto pubbliche dichiarazioni chiedendo la sospensione del programma, il licenziamento, la sospensione, la cacciata di Ranucci. Questo non è possibile in un Paese democratico. L’operazione contro Report ha un solo scopo: andare tranquilli fino alle elezioni del 2027”.

Lo ha dichiarato Sandro Ruotolo, europarlamentare del Pd, intervenendo oggi a “Summertime”, condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi su Giornale Radio.

“Quella contro Report è una grande battaglia di difesa della libertà di stampa. Il Media Freedom Act stabilisce che il servizio pubblico radiotelevisivo deve essere indipendente e autonomo dalla politica e soprattutto dal governo. In Italia, invece, abbiamo un sistema in cui il governo nomina i vertici della Rai. Fino a questo momento Ranucci è la vittima: ha subito un attentato, non è a conoscenza ovviamente del movente e gli si imputa, tra virgolette, l’amicizia con Walter Lavitola”, ha aggiunto Ruotolo.