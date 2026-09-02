Zelensky ha annunciato che l’Ucraina finalizzerà un accordo con la Germania per la produzione di droni

AgenPress. L’Ucraina sta finalizzando un accordo con la Germania per la fornitura di droni, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky dopo una conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

L’accordo, proposto dall’Ucraina diversi mesi fa, dovrebbe riguardare lo sviluppo congiunto di vari tipi di droni, missili e relativi software.

“I nostri team stanno già finalizzando il testo dell’accordo sui droni e, tra le altre cose, questo fornirà senza dubbio a Germania e Ucraina ulteriori capacità di difesa”, ha dichiarato Zelensky in un post su Telegram.

L’accordo si baserà sulla cooperazione in materia di difesa già esistente tra Germania e Ucraina, che comprende un programma multimilionario per la fornitura a Kiev di circa 15.000 droni intercettori Strila, progettati per contrastare i droni d’attacco di Shahed.

Ad aprile, l’azienda tedesca di tecnologia per la difesa Quantum Systems e il produttore ucraino WIY Drones hanno annunciato la creazione di Quantum WIY Industries, una joint venture volta ad aumentare la produzione di droni intercettori e delle relative tecnologie di difesa aerea.

La Germania sta inoltre finanziando un ordine di 50.000 droni d’attacco di tipo Shrike prodotti dall’azienda ucraina SkyFall, uno dei più grandi acquisti di droni per Kiev da parte di un governo occidentale di cui si abbia notizia.

In un post sulla piattaforma X, Zelensky afferma di aver discusso con Merz dell’accordo sui droni, del nuovo sostegno tedesco nel campo della difesa aerea e dei piani per un incontro di persona.