Danimarca: il governo vuole vietare i telefoni cellulari nelle scuole primarie e secondarie

AgenPress. Il governo danese, che vieterà l’uso dei social media agli studenti di età inferiore ai 15 anni, intende anche vietare i telefoni cellulari nelle scuole primarie e secondarie, come annunciato oggi dal primo ministro del Paese.

“Questo governo propone un divieto totale dei telefoni cellulari”, ha dichiarato Mette Frederiksen durante una conferenza stampa.

Il divieto, che riguarda gli studenti dalla prima elementare fino alla fine delle scuole superiori, si applicherà sia all’interno delle aule che nel cortile, ha precisato.

Questo annuncio giunge in un momento in cui i risultati dei giovani danesi sono calati drasticamente nelle classifiche internazionali, uno studio pubblicato ogni tre anni dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e diventato un barometro globale per le prestazioni dei sistemi educativi.

Con un punteggio di 478, la Danimarca si colloca appena al di sotto della media europea di 482 punti.

“I risultati in lettura, matematica e scienze sono i peggiori mai registrati”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Magnus Heunike, dopo l’annuncio dei risultati dell’indagine.

“Personalmente sono convinto che i risultati siano strettamente legati al fatto che in Danimarca abbiamo una delle generazioni di bambini più connesse”, ha affermato il capo del governo danese.

“Noi adulti abbiamo permesso a bambini e ragazzi di trascorrere troppe ore al giorno davanti a uno schermo”, ha aggiunto.