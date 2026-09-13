Patente ritirata a Daniel Maldini. Sarebbe risultato positivo dell’alcol test. Cinque feriti nell’incidente

AgenPress. Notte movimentata per Daniel Maldini. Il giocatore del Cagliari è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella periferia nord di Milano nelle prime ore di domenica. Secondo le prime ricostruzioni, il calciatore avrebbe riportato ferite non gravi ed è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Nello schianto sono rimaste coinvolte sei persone complessivamente: oltre a Maldini, cinque giovani, tra ragazze e ragazzi, che avrebbero riportato ferite non gravi. Cinque delle persone coinvolte sono state trasportate in ospedale, mentre una è stata medicata direttamente sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre ambulanze e un’automedica.

Gli accertamenti delle forze dell’ordine dovranno chiarire nei dettagli la dinamica del sinistro. Tra le prime ipotesi c’è quella secondo cui Maldini non avrebbe rispettato una precedenza, circostanza che avrebbe contribuito all’impatto.

A rendere più delicata la posizione del calciatore ci sarebbe anche l’esito positivo dell’alcol test. In seguito agli accertamenti, per Maldini sarebbe quindi scattato il ritiro della patente. Restano comunque da chiarire i valori rilevati e tutti gli aspetti amministrativi e giudiziari legati all’incidente.

È importante sottolineare che la dinamica e le eventuali responsabilità dovranno essere definite dagli accertamenti delle autorità competenti.

L’incidente arriva poche ore dopo l’importante vittoria conquistata dal Cagliari sul campo dell’Atalanta. Maldini era stato ancora una volta protagonista, realizzando su rigore al 61′ il gol che aveva permesso ai rossoblù di ottenere tre punti pesanti.

Il centrocampista offensivo, arrivato al Cagliari in estate, aveva già trovato il gol decisivo contro il Lecce nella giornata precedente, firmando di testa l’1-0 all’Unipol Domus.

Ora, però, l’attenzione si sposta inevitabilmente sull’incidente e sugli accertamenti delle autorità. La priorità resta naturalmente quella delle condizioni delle persone coinvolte, mentre nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi sulla dinamica dello schianto e sulle conseguenze per il giocatore.