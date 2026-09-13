Drone russo colpisce treno per Varsavia

AgenPress. Un drone russo ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri in servizio sulla linea Kiev–Varsavia. L’attacco è avvenuto nella regione di Volinia, a circa 2 km dal confine con la Polonia.

Le ferrovie statali ucraine hanno fatto sapere che nessuno è rimasto ferito.

La tragedia è stata evitata anche grazie a un allarme lanciato in anticipo. Il team incaricato di monitorare i rischi legati agli attacchi con droni ha individuato il pericolo e ha avvisato per tempo l’equipaggio del treno. Questo ha permesso di adottare misure per proteggere i passeggeri e il personale ferroviario.

Sulla vicenda avvenuta vicino al confine polacco è intervenuto anche il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha. Il politico ha scritto sulla piattaforma X che gli attacchi russi sono avvenuti nell’area del valico di frontiera polacco-ucraino Dorohusk–Jagodzin.

“I barbari attacchi russi nei pressi del valico di frontiera tra Ucraina e Polonia a Jagodzin non sono soltanto un altro episodio dell’aggressione contro i nostri confini statali. È il terrorismo di Putin, che bussa direttamente alle porte dell’UE e della NATO” ha scritto il ministro ucraino.

“Cari partner, i barbari russi si trovano alle vostre porte” ha aggiunto.