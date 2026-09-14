Ragazza sequestrata e violentata, Nappi (Lega): “bestie” del genere vanno punite severamente e rese inoffensive

AgenPress. «Per contrastare con efficacia l’orrore come quello registrato a Castellammare di Stabia, c’è una sola strada da percorrere: quella dell’inasprimento delle pene, delle condanne esemplari da scontare interamente in carcere e dell’adozione di strumenti per rendere inoffensivi coloro che si macchiano di reati del genere.

La Lega da tempo porta avanti la battaglia contro pedofili e stupratori, soggetti che vanno messi nella condizione di non nuocere più. Vicinanza e solidarietà alla vittima e un ringraziamento alle forze dell’ordine che hanno assicurato alla giustizia questa “bestia” criminale».

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.