Bollo auto, Codacons: da Governo e Associazioni “Numeri al lotto”

PER MAGIA PLATEA BENEFICIARI SALE DA 14,5 A 24,6 MILIONI, PORTANDO IL COSTO POTENZIALE DELLA MISURA A 3,4 MILIARDI DI EURO

AgenPress. Sul bollo auto governo e alcune associazioni dei consumatori stanno diffondendo numeri che sembrano utili più per il gioco del Lotto che per capire la reale portata del provvedimento per la collettività. Lo afferma il Codacons, che da subito aveva espresso dubbi circa i dati forniti dall’esecutivo e relativi alla platea di veicoli interessati dal 2027 al taglio del bollo.

Proprio ieri avevamo evidenziato come i numeri non tornassero: il 70% delle auto che, secondo la prima stima del governo, avrebbe goduto dell’esenzione si scontrava con i dati sul parco veicolare italiano, che secondo il report annuale Aci-Istat conta 41,8 milioni di autovetture e 7,9 milioni di motocicli.

E dopo i dubbi sollevati dal Codacons è arrivata la nota del Mit dove, per magia, si assiste alla moltiplicazione delle auto che beneficeranno dell’addio al bollo, con la platea potenziale che sale da 14,5 a 24,6 milioni di euro.

Una crescita dei numeri che porterebbe il costo potenziale della misura fiscale a salire a 3,4 miliardi di euro, considerando che per capire quanto vale in media il bollo auto in Italia va rapportato il gettito delle Regioni, 7,1 miliardi di euro nel 2025, al numero di veicoli che ai fini tributari circolano in Italia, circa 51 milioni secondo l’Aci, pari ad un bollo auto medio da circa 141 euro – conclude il Codacons.