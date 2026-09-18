Unione Naz. Consumatori: bollo auto, precipita sconto a 93,20 euro

Sconto inferiore a quanto pagato finora per il carburante: +108 euro per benzina, +164 euro per gasolio. Pieno di gasolio: +1,45 euro rispetto a ieri in autostrada

AgenPress. “Precipita lo sconto sul bollo auto. Il risparmio medio a persona sarà solo di 93,20 euro. E’ quanto emerge dai nuovi dati forniti ieri sera dal Mit, secondo i quali sono 24.608.867 le persone in Italia che risultano possedere almeno un veicolo con potenza entro gli 80 kW e dallo stanziamento previsto nel decreto pubblicato anch’esso ieri sera, pari a 2.293,5 milioni di euro per l’anno 2027. Si arriva, quindi, alla cifra di un risparmio di appena 93,20 euro a persona, molto meno della cifra che risultava utilizzando i dati forniti due giorni fa in conferenza stampa del Governo, che non per niente avevamo definito fin troppo ottimistici” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ma il punto vero, è che 93,20 euro sono una stangata ben inferiore a quella che il caro carburante ha finora prodotto sulle tasche degli automobilisti. Se, infatti, utilizziamo le medie mensili del Mase e consideriamo un consumo annuo medio di 1000 litri a vettura, poco più di 83 litri al mese, da marzo ad agosto, nonostante gli sconti del Governo, facendo il confronto con i prezzi pre-crisi di febbraio, la batosta è stata pari, in soli 6 mesi, a 108 euro per una vettura a benzina e 164 per una diesel. Una cifra che andrebbe, quindi, raddoppiata se la si vuole confrontare con il bollo auto, che è su base annua. Inoltre, ora che gli sconti sulle accise spariranno, se la situazione nello stretto di Hormuz non migliorasse, la sberla salirebbe ulteriormente. Solo oggi, considerando le medie Mimit appena pubblicate, un pieno da 50 litri di gasolio si paga 1 euro e 45 cent in più in autostrada rispetto a ieri, 1,40 euro nella rete stradale” prosegue Dona.

“Ma il fatto più grave è che lo sconto sul bollo ha un effetto nullo sull’inflazione, a differenza dei carburanti che hanno un effetto diretto e indiretto sull’inflazione, di secondo livello, con un impatto moltiplicativo e un effetto domino che determina conseguenze drammatiche per i ceti meno abbienti” conclude Dona.