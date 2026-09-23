Contrabbando di sigarette. Scoperto un deposito con oltre 1,6 tonnellate di tabacchi

AgenPress. I Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo economico del territorio, hanno sequestrato oltre 1.600 chilogrammi di sigarette di contrabbando, occultate all’interno di un deposito a Giugliano in Campania (NA), arrestando un cittadino italiano.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Napoli che, durante un’ordinaria attività di servizio, hanno intercettato un furgone che percorreva ad alta velocità le strade di Giugliano in Campania (NA), per poi imboccare improvvisamente una rampa di accesso a dei box seminterrati di un condominio. Insospettiti dal comportamento del conducente, i militari hanno fatto accesso all’area condominiale, sorprendendo lo stesso intento a prelevare da un box e caricare sul furgone varie casse di sigarette.

La successiva perquisizione, eseguita anche all’interno del deposito nella diponibilità del soggetto, ha consentito di rinvenire 150 casse di sigarette, per un totale di oltre 1.600 kg.. I tabacchi, detenuti senza alcuna autorizzazione, erano di contrabbando, poiché introdotti nel territorio nazionale senza il pagamento dell’accisa. Le “bionde” rinvenute, riproducenti i marchi “Winston” e “Marlboro”, sono state sottoposte a sequestro penale unitamente al box auto ove erano state occultate.

Il soggetto trovato in possesso delle sigarette, un 52enne napoletano già gravato da precedenti penali specifici, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di tabacco in regime di contrabbando doganale e sottrazione al pagamento dell’accisa ed è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord.