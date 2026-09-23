Un minorenne aveva pianificato un’aggressione ai danni di un docente, fermato dai carabinieri

AgenPress. Aveva pianificato un’aggressione ai danni di un docente, ma il progetto è stato individuato prima che potesse essere portato a termine. Un minorenne è stato fermato dai carabinieri nell’ambito di un intervento scattato dopo le segnalazioni relative alle intenzioni del giovane.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo avrebbe pianificato di raggiungere l’insegnante portando con sé un coltello. L’intervento dei militari ha consentito di bloccare il minore prima che si verificasse l’aggressione.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le motivazioni alla base del presunto piano. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le eventuali comunicazioni e comportamenti che avrebbero preceduto l’intervento.

Trattandosi di un minorenne, la vicenda è ora sottoposta alle autorità competenti per i procedimenti previsti dalla normativa sulla giustizia minorile. Gli accertamenti proseguono per stabilire l’esatta portata dei fatti e le eventuali responsabilità.

L’intervento tempestivo ha comunque impedito che il piano si trasformasse in un’aggressione, evitando possibili conseguenze per il docente e per le altre persone presenti nell’ambiente scolastico.