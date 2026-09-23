Tragedia nella notte al Colosseo. Morto un operaio di 22 anni. Meloni: “Morte inaccettabile”

AgenPress. Tragedia nella notte al Colosseo. La vittima si chiamava Andrea Moretti ed era un operaio rocciatore di 22 anni, impegnato nei lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione dell’Anfiteatro Flavio, è morto dopo essere precipitato da un’altezza di circa dieci metri.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava al lavoro quando, per cause ancora da chiarire, è caduto nel vuoto. Immediato l’intervento del personale dell’Ares 118, che ha tentato a lungo di rianimarlo. Per il 22enne, però, non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Roma Centro e del Nucleo investigativo, insieme al medico legale, al pubblico ministero di turno e al personale dell’Ispettorato del lavoro e dell’Asl Spresal. Gli accertamenti dovranno ricostruire la dinamica della caduta e verificare il rispetto delle norme di sicurezza durante le operazioni di lavoro in quota.

In seguito alla tragedia, il Parco archeologico del Colosseo ha disposto la chiusura dell’Anfiteatro Flavio in segno di lutto per la morte del giovane lavoratore.

Per ricordare la vittima è stata inoltre organizzata una fiaccolata alle 19. L’iniziativa sarà un momento di raccoglimento per esprimere vicinanza alla famiglia e agli amici del 22enne.

La tragedia ha suscitato reazioni anche a livello istituzionale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la morte del giovane operaio «inaccettabile», sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Intanto, proseguono gli accertamenti degli investigatori. Saranno ora gli organi competenti a stabilire con precisione che cosa sia accaduto e se vi siano eventuali responsabilità legate alle condizioni e alle modalità con cui venivano svolti i lavori.

La morte del giovane al Colosseo riporta ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza dei lavoratori impegnati in attività particolarmente rischiose e sulla necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate, soprattutto durante gli interventi in quota.